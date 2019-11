Gabriel Soto habla del debut de sus hijas en la telenovela que él protagoniza

Hace unos días, las hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto hicieron su gran debut en las telenovelas. Las pequeñas Elissa Marie y Alexa Miranda tuvieron una participación especial en el melodrama Soltero y con Hijas, del cual su papá es protagonista y en la que también tiene un rol antagónico la actual pareja del actor, Irina Baeva. Ha sido el actor quien ha revelado cómo fue que sus retoños terminaron siendo parte de esta producción y quién fue el encargado de invitarlas.

Elissa y Alexa hicierton su debut frente a las cámaras

En una entrevista con Las Estrellas, Gabriel Soto explicó que fue Juan Osorio, el productor de este melodrama, quien hizo la invitación a las pequeñas. "Mi convivencia es cada vez que yo puedo estar con ellas o cada 15 días, así es como está estipulado (en el acuerdo de divorcio con Geraldine Bazán) y pues de repente me toca grabar y me tienen que acompañar. Ese fin de semana, fue un viernes en la noche que ya estaba yo con ellas, y pues me acompañaron. Estaban ahí en el ensayo, estaban viendo", contó el guapo actor.

RELACIONADO: Las hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán debutan en la telenovela de su papá

Así fue la escena en la que trabajaron las hijas de Gabriel y Geraldine

“Juan me dijo: 'Oye, ¿hay problema si tus hijas salen?', y yo: 'Pues no, ellas felices' y bueno, les pregunté y me dijeron que sí, 'sí queremos salir, sí queremos estar ahí'", relató sobre el momento que sus pequeñas recibieron la invitación encantadas por dar sus primeros pasos en la actuación y explorar el mundo en el que trabajan papá y mamá. De hecho, el actor confesó que sus hijitas hicieron muy buena mancuerna con las actrices infantiles con las que él trabaja y que en la ficción son sus sobrinas.

RELACIONADO: Gabriel Soto pone a prueba sus mejores pasos de baile junto a Elissa, su hija mayor

A pesar de que las pequeñas hicieron muy bien su trabajo frente a las cámaras y de que Elissa Marie le ha expresado sus deseos de seguirle los pasos en la actuación, Gabriel considera que aún no es el momento y que por ahora la prioridad para él es que sus hijas concluyan con sus estudios. “Elissa me dijo que quiere salir en la novela, que hable con el productor y que quiere hacer un personaje, pero como yo le digo, la verdad es que ahorita lo más importante es la escuela… Pero ya veremos en un futuro, ahorita todavía, creo yo, está muy chiquita”, dijo.

Elissa Marie ya ha expresado a sus papás sus deseos por convertirse en actriz

El papel que desempeñaron ambas pequeñas fue muy simple y no incluyó diálogos. Aun así, las hijitas del galán de telenovelas hicieron muy bien su trabajo y lucieron como todas unas profesionales en la pequeña escena que les tocó interpretar, en donde tuvieron que saludar y abrazar a las ‘hijas’ de Soto en la trama.