Shakira habla sobre su reto de ser mamá en medio del ojo público

Shakira está por estrenar su película Shakira in Concert: El Dorado World Tour, un largometraje en el que contará a sus fans cómo fue el backstage de su gira del mismo nombre. En la cinta, la cantante también mostrará parte de su papel más lindo, el de mamá, y en una entrevista con Alan Tacher para Despierta América contó cómo es su vida junto a sus hijos Milan y Shasa aun siendo una figura reconocida en el mundo de la música.

Loading the player...

RELACIONADO: ¡Qué ternura! Shakira viaja al pasado con esta foto de Piqué y Sasha

Shakira y Gerard Piqué son los felices padres de dos niños: Milan y Sasha, quienes en varias ocasiones han dejado ver que en las venas llevan tanto el talento de mamá como el de papá. Sin embargo, la cantante y el futbolista hacen lo posible por que sus hijos crezcan en un ambiente tranquilo y lejos de las presiones que la fama pueda ocasionarles.

Shakira es la más feliz junto a sus hijos Milan y Sasha

"Intentó darle a mis hijos la mayor normalidad posible dentro de lo poco naturales que son nuestras vidas", dijo en su charla, consciente de que ser Shakira -la cantante- no es sencillo de separar de su etapa de mamá.

La colombiana cuenta con un apoyo muy grande por parte de su pareja, y es junto a Gerard Piqué que buscan guiar a sus hijos por el mejor camino. "No es fácil criar hijos cuando eres un personaje público, es uno de los retos más importantes que tenemos", aseguró.

Shakira tiene un gran corazón cuando se trata de los niños, por ello surgió la ‘Fundación Pies Descalzos’

Y en su normalidad, Shakira aseguró que haría lo que fuera por la felicidad de sus hijos. "Soy como cualquier otra mamá, si tengo que vender cosas en la feria del colegio, también lo hago", dijo sonriente.

Shakira, emocionada por compartir su historia

El próximo 13 de noviembre, la película de Shakira estará en cartelera, y la cantante ha querido adelantar qué es lo que verán sus fans y el motivo por el que se animó a documentar esta historia del tour más especial de su vida.

Shakira está por estrenar su película Shakira in Concert: El Dorado World Tour

El Dorado Tour fue la primera gira que hizo después de ser mamá de sus dos pequeños. En esta etapa también se enfrentó a un grave problema de salud que por poco la deja sin voz. "No podía ni levantarme de la cama de la tristeza que sentía, porque la voz, para un cantante, es todo, es la identidad, es como tu piel. Jamás me cuestioné que podía perder mi voz", contó sobre esos meses.

RELACIONADO: Shakira: la mejor porrista para sus hijos en un partido de fútbol

En ese tiempo tuvo que quedarse callada por horas para lograr recuperarse por completo, algo que fue muy complicado pues sus hijos tenían 4 y 2 años, y aún no podían leer. "Yo le decía a los médicos: cómo pretendes que me quede callada, no puedo, tengo que seguir educando a mis hijos", recordó.

Shakira y Piqué forman una de las familias más lindas del medio artístico

Afortunadamente todo salió bien, Shakira no necesito de una cirugía que los médicos le recomendaban pero que también tendría consecuencias negativas. La colombiana se recuperó, completó su gira y ahora está a punto de hacer realidad otro de sus sueños: cantar en el Súper Bowl.