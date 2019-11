La primera ‘travesura’ de Noah, la hija de Joy Huerta, en la que muestra su lado más divertido

La pequeña Noah, hija de la cantante Joy Huerta, hizo su presentación formal en las redes gracias a la ayuda de su tío Jesse. Por medio de un gracioso video compartido por el cantante, la pequeña de seis meses se convirtió en una criatura adorable con los famosos filtros que poseen las aplicaciones telefónicas. En el clip se le ve a la pequeña en el regazo de su madre moviendo la cabecita para los costados, bajo la risa cómplice de Jesse y Joy.

Joy Huerta fue cómplice de la travesura de su hija Noah

“Denle la cordial bienvenida a Noah en las redes sociales”, escribió el artista. Mientras todos formaban parte de la travesura, se puede escuchar el divertido diálogo que mantienen: “Hola Noah, saluda a todos Noah. Oye, ¿te dio alguna alergia? es que estás con la carita hinchada”, continúan entre carcajadas.

Ante la asombrosa “transformación” de la bebé, la orgullosa madre respondió: “Justo me preguntaban si salió por su calaverita, ahí tienen su disfraz”, replicó risueña Joy.

La niña está vestida con un sobretodo de color rosado y aunque no tiene idea de la pillería, se la está pasando de lo mejor en un momento familiar que quedará grabado para la posteridad. Como era de esperarse, algunas personas consideraron la escena algo desatinada, pero la gran mayoría celebró el ingenio de Joy.

Jesse compartió un divertido video junto a su sobrina, Noah

Varias personalidades del medio se manifestaron de manera positiva ante el asombroso cambio físico de Noah. “Tiene tu mismo corte de pelo y tu mirada penetrante”, reaccionó Sebastián Rulli. “Jajaja, pobre”, escribió Alejandro Sanz.

Reacción a las críticas

Con buena actitud y de manera sarcástica, Jesse reaccionó ante el peso de las redes sociales que provocó su publicación. “Que se ofendan por no ayudar al medio ambiente, por no informarse de lo que está pasando actualmente en el mundo y no hacen algo al respecto, que se ofendan por lastimar a los animales, que se ofendan por no cuidar su persona, que se ofendan por no ser felices y hacer lo que aman. Oféndanse por favor”, expresó.