Daniel Sarcos revela que las sonrisas de su hijo hacen sus mañanas más felices

Sin duda alguna, no hay mejor forma de despertarse con viendo la sonrisa de las personas que más quieres. Eso lo sabe muy bien Daniel Sarcos, quien todos los días se levanta de la cama con la mejor actitud -por muy complicado que pueda parecer en ocasiones-, gracias a la motivación que le da una personita muy especial: su pequeño hijo Daniel Alejandro.

Daniel Sarcos y su bebé tienen una relacion muy especial

A través de sus redes sociales, el presentador compartió un lindo video en el que se observa como después de dejar la cama, corre a visitar a su pequeñito a su habitación, quien ya despertó y espera por sus papás en su cuna, mientras juega con un peluche en forma de tigre. “Acompáñenme a un encuentro muy especial”, dice a sus seguidores Daniel en el tierno clip.

Video: @dsarcos

“Ayer llegué muy tarde a la casa y no pude ver al ‘Churrito’ porque ya estaba dormido, pero ya se despertó… está jugando con su tigre”, explica el presentador. Ya estando frente a la cama del pequeño, Sarcos no duda en soltar su celular y abrazar a su pequeño, llenándolo de cariños. El bebé no hace más que responder con sonrisas y movimientos con sus manitas que demuestran que está muy emocionado de estar al lado de su papá.

“¡Les deseo de corazón que tengan un despertar tan feliz como el mío!”, escribió el presentador junto a su video, demostrando que no hay nada mejor que despertar pensando en el cariño de sus seres queridos y que la relación que mantiene con su pequeño es muy estrecha y especial.

El pequeño Daniel es un pequeño muy sonriente

No es la primera vez que Daniel presume lo mucho que le gusta despertar viendo la sonrisa de su pequeñito. Hace unos meses deleito a sus seguidores con una fotografía en la que posó junto a él y escribió: "¡Con esta sonrisita de Daniel Alejandro empiezo el día y quiero compartirla con ustedes!", anotó el orgulloso papá al lado de una imagen en la que el parecido con su hijo fue igual de cautivador que la sonrisa del bebé.