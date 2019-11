José José: Siguen los fuertes señalamientos entre los hijos del cantante

Desde el lamentable fallecimiento de José José, varias teorías y especulaciones han salido a flote. La familia que el cantante tuvo con su segunda esposa, Anel Noreña, inició una batalla legal en contra de Sara Salazar y su hija, Sarita, tercera esposa e hija del intérprete. Los motivos son varios, incluso algunos que señalan que al mexicano lo mantuvieron a la fuerza en Miami durante sus últimos días de vida, y que las Saras incluso pudieron haber dañado la salud de José José desde tiempo atrás.

José José pasó sus últimos días de vida en Miami, en donde falleció el pasado 28 de septiembre a los 71 años

Y es que ha sido su propio hijo, José Joel, quien levantó acusaciones muy serias en contra de su media hermana, Sarita, y su mamá, Sara Salazar.

"Él llega, y ahora lo puedo decir con todas sus letras, huyendo de Miami con una situación muy seria donde nos dice 'me están envenenando, fui a hacerme un chequeo’. Estaba muy delgado mi papá. Le dije: ‘chécate porque no es posible que estás adelgazando mucho'", recordó el también cantante en una entrevista para el programa radiofónico Hoy con Mariano Osirio.

"Se va a Miami y como a los seis o siete meses regresa y me dice 'me están envenenando, me están dando estas pastillas que me están quitando músculo, ya no sé qué hacer'. Se va a nutrición, le hacen los estudios y le detectan el cáncer”

En 2017, por medio de un video, José José anunció que padecía cáncer de páncreas

“Mi papá me decía mucho que se le había cristalizado un líquido en el pulmón que lo afectó durante muchos años… la realidad es que cuando sale de Hazelden (la clínica de rehabilitación en Minnesota) lo hace con una carraspera que no le conocíamos”, agregó.

Durante días, Sarita Sosa mantuvo en secreto el paradero del cuerpo de José José

Tanto José Joel como su hermana, Marysol Sosa, buscan conocer los detalles sobre la muerte de su padre pues está seguro de que Sarita no tuvo los cuidados adecuados para atenderlo en sus últimos meses de vida. Incluso aseguró que José José recibía amenazas para poder llevarlo a sus tratamientos.

La amiga de José José y sus declaraciones

A las declaraciones de José Joel se suman las de Paulina Mondragón, una mujer que aseguró al programa Ventaneando haber sido gran amiga del intérprete y que por separado recalcó que Sara Salazar le había dado pastillas para adelgazar, que provocaban el deterioro de sus músculos.

José José recibió homenajes póstumos en Miami y la Ciudad de México

Mondragón detalló que su amigo descubrió el supuesto envenenamiento tras una serie de estudios médicos, por los que los especialistas le recomendaron acudir a las autoridades. En su lugar, José José optó por negociar el divorcio con Sara Salazar; sin embargo la noticia de su cáncer lo sorprendió.

Además, Paulina contó que no estaba seguro quién de las Saras era la que estaba haciéndole daño. Lo que sí dejó claro es que el cantante tenía contemplado concluir su divorcio para quedarse a vivir en México, un plan que quedó en el tintero, pues su salud ya no se lo permitió.