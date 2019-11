Camila Cabello genera los celos de una de las ‘esposas’ de Eugenio Derbez

Hace unos días, Camila Cabello sorprendía a sus fans al revelar que es una gran seguidora del trabajo de Eugenio Derbez, específicamente del famoso programa La Familia P. Luche, de quien incluso demostró saberse el tema de entrada de la serie y hasta la cantó en un video que compartió en sus redes sociales. Aunque todos los fans de la intérprete disfrutaron mucho con su interpretación, parece ser que hubo alguien de la famosa familia de la televisión que no se sintió cómoda con la acción de Camila.

Camila Cabello puso en aprietos al actor

Se trata nada más y nada menos que de Ferica P. Luche, personaje interpretado por la actriz Consuelo Duval, quien al ver la publicación de la intérprete de Never Be The Same no pudo ocultar sus celos y de inmediato le reclamó a su marido, Ludovico P. Luche, el personaje que interpreta Derbez. “¿Me puedes explicar quién es esa tal Camila?”, se escucha decir a Federica en un video que el actor compartió en sus redes sociales. “Es una chica de Ciudad Cabello que le dio por cantar la de ‘Familia P. Luche somos…”, responde Ludovico muy quitado de la pena.

RELACIONADO: Eugenio Derbez reacciona al romance que Alessandra Rosaldo tuvo con un famoso cantante

Loading the player...

Video: @ederbez

Sin embargo, el enojo del divertido personaje no termina y sus celos la hacen acusar a Camila Cabello de ser una chica coqueta. “No voy a soltar Ludovico hasta que me digas en este momento si ya cambiaste el peluche por el cabello”, dice enojada la matriarca de los P. Luche. A lo que Ludovico replica: “No porque esté guapá, delgada, atlética, sexy, joven…”, terminando por descomponer aún más la situación. “Ya dime qué quiere esa señorita”, dice al final Federica mientras se lleva de la oreja a su marido y cantando el éxito que Camila Cabello interpreta al lado de su guapo novio, el canadiense Shawn Mendes.

RELACIONADO: Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran 7 años de matrimonio de una divertida manera

Días antes de la publicación de este gracioso video, Alessandra Rosaldo -la esposa de Eugenio en la vida real-, compartió una fotografía en la que presumió que tanto ‘Federica’ como la cantante del grupo Sentidos Opuestos mantienen una excelente relación a pesar de que ‘comparten’ el cariño por el mismo hombre. “Las mujeres PLuche con nuestro Ludovico”, escribió ‘Ale’ junto a una serie de fotografías en las que posan junto a Eugenio.

Derbez pos con sus ‘dos’ esposas

Sin duda alguna, la relación que mantienen Consuelo Duval y Eugenio Derbez ha sido una de las más especiales, tanto, que ha traspasado la pantalla chica y en la vida real son los mejores amigos. No es la primera vez que ambos artistas se ponen en los zapatos de los personajes de la familia P. Luche y nos regalan carcajadas con sus ocurrencias que comparten en redes sociales.