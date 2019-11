Biby Gaytán y Eduardo Capetillo celebran el cumpleaños número 20 de su hija Alejandra

La actriz y cantante Biby Gaytán no podría estar más feliz al celebrar a su hija Alejandra, quien está cumpliendo 20 años de edad. La consentida de la casa también recibió las felicitaciones de su padre, Eduardo Capetillo, familiares y amigos. En medio de su apretada agenda y el éxito del musical Chicago, Biby se hizo un tiempo para dedicarle unas emotivas palabras a su hija por medio de sus redes.

La guapa Alejandra, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, cumplió 20 años este 4 de noviembre

"Hace 20 años llegaste a nuestra vidas para llenarlas de amor y no ha pasado un solo día en que no le de gracias a Dios poa la dicha tan garnde de verte crecer y ser testigo de la hermosa mujer en la que te has convertido!!! Felicidades mi vida!!! Gracias por ser ese ser humano tan maravilloso que eres!!!", escribió.

Del mismo modo, su orgulloso padre hizo lo propio y la felicitó por medio de una fotogtafía con un tierno mensaje: "Felicidades amor mío, eres lo máximo". A lo cual, Alejandra le correspondió: "Ahahahahahaha te amoooo".

El parecido físico entre Alejandra y su madre, Biby Gaytán, es impresionante

Cabe resaltar el gran parecido físico entre madre e hija, lo que nos remite a las épocas en las que Gaytán vivía el esplendor de su carrera cuando participaba en telenovelas y formaba parte de la agrupación "Muñecos de papel", donde compartió créditos con Ricky Martin.

Las amistades de la dulce Alejandra también le hicieron llegar sus saludos de manera efusiva, entre ellas las hijas del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, Paula y Nicole Peña Pretelini, quienes le enviaron sus respectivos mensajes en las redes.

Los orgullosos padres celebraron la vida de su hija Alejandra por medio de unos emotivos mensajes

Unas hijas orgullosas de su madre

Tras su esperado regreso al mundo artístico con el musical Chicago, Biby Gaytán brilló como toda una estrella y está más que satisfecha por los resultados obtenidos. A través de sus redes, sus hijas Alejandra y Ana Paula compartieron fotos y videos del gran estreno de su madre en octubre pasado y así lo manifestaron.

"Estamos emocionadas, estamos más felices o igual que ella, mi mamá está impresionante, baila impresionante, canta impresionante", escribió Alejandra emocionada. En tanto, Ana Paula comentó: "Estamos felices de verla feliz y todo el esfuerzo vale la pena".

