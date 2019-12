Con una sonrisa que pareciera no borrarse de su rostro y de muy buen humor, fue como Aracely Arámbula enfrentó los cuestionamientos sobre su vida personal en un reciente encuentro con la prensa en la Ciudad de México. Y es que esa felicidad que irradia parece tener nombre y apellido, pues además de atravesar por un gran momento en su carrera actoral, la actriz se confesó con los medios que la esperaban en el aeropuerto de la capital mexicana y reveló que la soltería no habitaba más en su casa y que su corazón se encuentra muy bien ocupado.

©GettyImages Aracely reveló que su corazón se encuentra muy contento

La actriz se tomó un momento para contestar las preguntas de la prensa, mientras aprovechaba para convivir con sus fans que buscaban hacerse algunas selfies con ella. “Es que ustedes no se tienen que enterar para que haya, o sea, no quiere decir que si ustedes saben hay amor. Muchas veces hay amor y no tienen por qué saber…”, dijo la también actriz al ser cuestionada sobre su vida amorosa.

©GettyImages Aracely confesó que se encuentra en una nueva relación

Aunque sus primeras palabras fueron ambiguas y no dejaba en claro si estaba confirmando una relación sentimental en su vida, Aracely aprovechó el momento para compartir con todos que, en efecto, la soltería es cosa del pasado. “No, no, sí tengo pareja… no es público (el galán en cuestión), pero todo muy bien”, expresó la guapa intérprete con una sonrisa en el rostro y con los ojos llenos de ilusión.