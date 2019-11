Geraldine Bazán presume su buena figura en la playa y ¡muy bien acompañada!

Tener la oportunidad de observar a Geraldine Bazán feliz de la vida es algo que nos llena de mucha alegría. A más de un año de su difícil divorcio con el actor Gabriel Soto, la actriz se encuentra disfrutando de su soltería de la menor forma y podemos afirmar que ¡se le ve muy bien! Así lo dejó en claro al compartir unas increíbles fotos durante un día de playa en la ciudad de Miami, Florida, en las cuales presume el gran estado físico en que se encuentra.

La actriz mexicana se encuentra disfrutando de su soltería

Como buena amante del sol y el mar, Geraldine no pierde oportunidad cada semana en lucir en bikini y dejar boquiabiertos a sus seguidores con su escultural cuerpo. El fin de semana pasado, la sexy rubia puso un aditivo a su encuentro playero que no pasó desapercibido en las redes.

Geraldine Bazán es toda una amante del mar y el sol

Bazán estuvo muy bien acompañada por dos amigos que iban en armonía física con ella, los actores Federico Díaz y Jamie Bucay, lo cual llamó la atención de muchos.

RELACIONADO: Las hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán debutan en la telenovela de su papá

“Si de algo puedo presumir y estar orgullosa es de los amigos y amigas que la vida me ha dado de poco o mucho tiempo, son seres humanos bellos, amorosos, incondicionales que me quieren, cuidan y con quienes comparto grandes momentos de vida a todos gracias! Qué tal estos dos ositos de peluche, no son unos bombones?”, escribió Bazán.

La rubia estuvo muy bien acompañada en las playas de Miami Beach, Florida

En otra serie de fotografías, en las que se haga gala de su abdomen de acero, Geraldine escribió: “Sí, sí, sí!!! con mis hijas, amigos, en pareja o sola siempre ando en la playa y bikini”.

Los comentarios, llenos de piropos y halagos, abarrotaron las instantáneas de la bella actriz y todos coincidían en exaltar la anatomía perfecta de la intérprete mexicana. “Préstame ese cuerpo que necesito hacer una conquista y te lo devuelvo en un par de días”, “espectacular”, “pues ahora sí va se va a caer la red social”, “con ese cuerpo cualquiera, guapa”, son solo algunos de los mensajes.

RELACIONADO: Irina Baeva reacciona a los comentarios de Geraldine Bazán sobre su conferencia

¿Cuál es su secreto?

A sus 36 años, Geraldine Bazán ya nos tiene acostumbrados a caer rendidos ante su belleza; pero, ¿cómo lo hace? Una de los tantos secretos de la actriz para mantener su buena figura es una bebida que toma todos los días en ayunas. Consiste en tomar una taza de un té verde caliente con dos cucharaditas de vinagre de manzana, una porción de jengibre y medio limón.