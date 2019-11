William Levy asegura que no permitirá que le vuelvan a ‘cortar las alas’

El regreso de William Levy a la pantalla está más cerca que nunca. En esta ocasión, el actor cubano se olvidó de los personajes melodramáticos y de las telenovelas y debutará en el cine con una película que él mismo coescribió y que también produce. Se trata del filme En los Brazos de un Asesino de la cual también es protagonista. A pesar de que actualmente se encuentra en un gran momento de su carrera, el actor reconoce que al principio no la tuvo fácil, pues creció en un lugar en el que las limitaciones eran muchas y los sueños eran casi imposibles de cumplir.

El actor se encuentra en espera del estreno de su nueva película

“Soy bastante loco y me gusta hacer cosas e inventar lo que se me da la gana, con respeto a todo el mundo. El haber crecido en un país comunista donde te cortan las alas y te limitan todo el tiempo a hacer algo y a ser creativo con tu vida, sales de eso y no quieres que nadie más te corte las alas otra vez porque las tuviste cortadas por parte de tu vida", dijo el actor cubano en entrevista con People en Español sobre esta nueva faceta de su vida en la que ha decidido tomar las riendas de su vida profesional.

El actor decidió tomar las riendas de su carrera

Pensando en su pasado y siendo consciente de lo difícil que fue para él encontrar la oportunidad perfecta para cumplir sus sueños, fue que William pensó en ayudar a los demás generando nuevas oportunidades de trabajo a quienes en ocasiones han visto cerradas las puertas de proyectos y oportunidades, a pesar de su talento. "Hace tres años tenía las ganas de producir mis proyectos, quería sumarme a las personas que están creando contenido para el público latino... Quería brindarle oportunidades a nuestro talento latino, que hay mucho y no ha sido respetado en la forma que debe ser respetado en este país, no ha sido apoyado en la forma que debe ser apoyado. A veces las oportunidades no nos las dan (y es allí) cuando uno tiene que crearlas, en ese momento".

El actor también hizo un llamado a la comunidad latina para unirse y apoyarse entre ellos, por lo que los invitó a ver su película, la cual se estrena el próximo 6 de noviembre. “El latino se apoya mucho y en estos momentos más que nunca debemos apoyar a nuestra gente, nuestro talento, nuestra cultura. Podemos demostrar que somos gente muy importante en este país. Si quieren vayan a ver lo otro, Superman, Batman, lo que sea, pero primero vayan a ver nuestra película, que lo necesitamos", dijo el guapo cubano.

El actor ahora se da tiempo de disfrutar a su familia

Sin duda alguna, William Levy se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida personal y profesional. En repetidas ocasiones ha dicho que aunque extraña las telenovelas, el poder pasar tiempo con su familia y poder trabajar en sus propios proyectos es una experiencia que no cambiaría por nada y que trabajando en los melodramas no se lo permitiría. "Estoy donde quiero estar ahora… No sé en el futuro, nadie sabe el futuro, pero estoy donde decidí estar ahora porque allí quiero estar y estoy feliz. Estoy bien, contento".