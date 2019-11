Ariana Grande y el disfraz de Halloween que la puso en serios aprietos

Desde hace días, Ariana Grande nos venía dando pistas de lo que sería su disfraz para uno de sus momentos favoritos del año, Halloween. Por medio de varias publicaciones, la cantante iba anticipando a sus seguidores el posible aspecto de su disfraz para la noche de brujas. Finalmente, optó por caracterizar a uno de los personajes de la clásica serie "La dimensión desconocida".

La estrella del pop compartió una serie de imágenes en las que luce como una mujer que tenido varias operaciones faciales. Luciendo su coleta típica, la intérprete de Thank You, Next se mostró portando una máscara de látex con facciones poco estéticas, nariz chata y una enorme boca con un gesto triste.

Sin embargo, Grande confesó que la genial careta le provocó serios problemas respiratorios y que hasta le imposibilitó comer; pero el sacrificio valió la pena. Asimismo, para lograr su cometido, optó por lucir piezas cargadas de sensualidad y un cigarrillo en mano, algo poco habitual en ella.

A pesar del mal rato, el disfraz de Ariana se llevó las palmas y la admiración de sus fans, ya que se perfila como uno de los mejores usados por los artistas en este 2019.