Lili Estefan  dedica un emotivo mensaje al amor de su vida

Con motivo del cumpleaños número 20 de su hijo, Lili Estefan celebró la vida de su primogénito, Lorenzo Jr., junto a familiares y amigos en la ciudad de Miami, Florida. La conductora de El Gordo y la Flaca se deshizo en halagos con un emotivo mensaje al adolescente, en el cual expresó todo el amor que siente por él.

Lorenzo, hijo de Lili Estefan, cumplió 20 años el 30 de octubre

La nostálgica dedicatoria va acompañada de una serie de fotografías desde el nacimiento de Lorenzo hasta la actualidad. “Happy Birthday para el AMOR DE MI VIDA!!! @lorenzo_luaces, el que me cambió la vida para siempre, un día como hoy hace 20 años. No saben la bendición que ha sido este flaco bello en nuestras vidas!!, dice parte del texto.

Uno de los momentos más felices de ‘La Flaca’ fue el día en que nació su hijo

Lili recordó, durante la emisión del programa El Gordo y La Flaca, que horas antes del nacimiento de Lorenzo llevaba puesto un disfraz. “Hoy [30 de octubre], a las 9 y 12 de la mañana, me convertí en madre de un niño de 20 años. Estaba vestida yo de Halloween, ¿te acuerdas o no? cuando se me rompió la fuente”, reveló en un diálogo con Raúl de Molina en el set.

RELACIONADO: Lili Estefan sobre el padre de sus hijos: 'Yo lo quiero mucho, a pesar de todo lo que ha pasado'

A pesar de que Lorenzo se ha convertido en todo un joven alto y apuesto, el cariño de madre que siente Lili por él, provoca que ella lo vea siempre como el niño de sus ojos. “Feliz cumpleaños hijo, aunque midas 6’ 4”, serás siempre mi bebé, mi Lorencito”, escribió.

Lorenzo Jr. es el hijo mayor de Lili Estefan

Asimismo, la hija menor de la presentadora, Lina, también tuvo el detalle de subir una foto del recuerdo junto a su hermano y su mamá, celebrando en familia.

Un detalle que llamó la atención fue que “La flaca” incluyó una postal del padre de sus hijos, Lorenzo Luaces, en la cual se le ve cargando a Lorenzo Jr. de niño. Como recordaremos, ambos decidieron separarse en septiembre de 2018.

Lili también compartió una foto de su exesposo, Lorenzo Luaces, con su hijo en brazos

Una madre feliz

Como toda una madre dedicada al cariño de sus hijos, Lili no pierde oportunidad en compartir su felicidad con los dos motores de su vida: Lina y Lorenzo. En agosto pasado, celebró con el mismo entusiasmo el cumpleaños número 17 de su hija menor con una gran fiesta y recientemente, felicitó a los suyos por el Día Nacional de los Hijos, festejado en octubre.

RELACIONADO: Lili Estefan relata el accidente que sufrió durante su debut en Hollywood