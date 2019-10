Jacky Bracamontes confiesa los 'arreglos' que la hicieron pasar por el quirófano

Poco a poco Jacky Bracamontes se recupera de la cirugía estética a la que se sometió hace unos días. Feliz y muy contenta con los resultados que empiezan a ser visibles -pero que no ha presumido-, la también conductora quiso contar de voz propia cuáles fueron esos "arreglitos" de los que tanto se ha especulado desde entonces. Y fue por medio de una llamada telefónica al programa Al Rojo Vivo que lo explicó todo.

Jacky Bracamontes anunció con mucha tranquilidad que se sometería a una cirugía estética

La esposa de Martín Fuentes y mamá de cinco niñas, reveló que llegó al consultorio médico con la idea de retocarse los senos además de operarse una hernia. Tras las primeras citas, el cirujano la convenció de que aprovechara el paso por el quirófano para realizarse una liposucción así como una técnica que le dejaría marcado el abdomen.

La actriz aseguró que no se hizo ningún aumento en el pecho como se había comentado, sino que fue una reconstrucción que desde hace tiempo tenía en la mente. "El doctor me dijo: 'Puede ser que no puedas amamantar', y por esa razón dije que no me iba a operar nada hasta terminar de tener a mis hijos", explicó.

"Hablando con el doctor, cuando me checó lo de la hernia del ombligo dijo: 'Sabes qué, Jacky, ya que te voy a abrir y te voy a arreglar la hernia te tengo que coser los músculos, porque tú aunque hagas 200 abdominales diarias no te va a quedar bien el abdomen porque tienes abiertos los músculos", recordó en una charla muy amena.

La presentadora consideró necesarias sus cirugías luego de cuatro embarazos

Fue en su consulta cuando el especialista le recomendó un arreglo más. "Me voltea y me dice ‘y ya de pasada te hago una liposucción' ya sabes en los gorditos de la espalda. Que en realidad no era mucho", aclaró.

Jacky Bracamontes habla sobre la incomodidad tras una cirugía estética

Y aunque suena bastante feliz después de la intervención, aclaró que no ha sido nada cómodo. "Se dice fácil, pero no fue nada sencilla la operación", agregó. "Traigo cuatro drenes saliendo de mi cuerpo. Es muy incómodo. Estoy toda vendada, con una faja y no me he podido bañar. Debo estar en una posición y no he podido dormir", reveló.

Jacky Bracamontes ya está en casa junto a sus hijas, quienes se han encargado de mimarla

Entre bromas, Jacky agregó que desde el domingo está en casa y aunque cada día se va sintiendo mejor, aún está en la primera fase de un proceso de varios meses. "El doctor me dijo: 'la primera semana me vas a odiar y a pensar que no hubieras hecho nada. Pero después me lo vas a agradecer siempre'", contó.

Algo muy importante que quiso destacar de toda su experiencia es que lo hizo por ella misma, y no por petición de alguien más o de tratar de complacer a otras personas. "Lo estoy haciendo por mí, no por nadie, ni por mi marido. Quiero verme en el espejo y decir: 'Qué bien me veo'", dijo sincera.

La presentadora pronto presumirá su figura frente a las cámaras de 'La Voz'

En un par de semanas, Jacky volverá frente a las cámaras para conducir La Voz, y será ahí en donde sus fans podrán ver más a detalle el resultado de la cirugía. Sin embargo, no será el definitivo, pues según el médico tardará hasta seis meses en estar desinflamada por completo.