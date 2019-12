Sin duda alguna, la pareja de actores se encuentran de lo más enamorados. Así quedó demostrado durante sus días disfrutando de la velocidad de las carreras de autos, en donde se dejaron ver de lo más cariñosos. “¡Qué gran día! No solo porque ganó mi gallo Lewis Hamilton (que lo debo apoyar porque es vegano y ama a los animales) Sino que cada que estoy con Danilio Carrera me pasan las mejores cosas. Estuvimos con las personas que más queremos y me reí más de lo que imaginé. Como me gusta estar contigo Danilo”, escribió la también presentadora en un post en el que también compartió una srie de fotografías de ese día.

©@danilocarrerah Michelle y Danilo están muy enamorados

Por su lado, el guapo ecuatoriano comentó la publicación de su enamorada, y de forma muy romántica le dedicó unas lindas palabras. “Fui a la #F1 4 veces y ¡nunca la pase tan bien como contigo!”, contestó el actor al mensaje de su amada Michelle.