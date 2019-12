“No se puede todo el tiempo, entonces yo decidí que cuando hiciera la línea de ropa por lo menos estuviésemos todas juntas, tuviésemos un momento para convivir entre nosotras y así aprovechaba para explotarlas”, dijo entre carcajadas asegurando, en tono de broma, que no les iba a pagar. “Le va a salir bastante caro, esto no puede hacer de a gratis”, replicó una de las guapas modelos.

©@aimae.apparel ‘Ale’ y sus hermanas son muy parecidas entre sí

Pero sus hermanas no son las únicas en estar presentes e inspirar su línea de ropa. También está su hijo Matteo, quien de acuerdo con la propia Alejandra, es el pequeño la esencia de toda la empresa, pues de hecho, el nombre de la marca está basado en el nombre del menor. “AIMAE salió de lo más importante que tengo en la vida que es mi hijo”, dijo Alejandra explicando que son las iniciales del nombre de su retoño las que dieron nombre a su marca.