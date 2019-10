Isabella Castillo revela que nunca imaginó que terminaría casada con Matías Novoa

Hace unas semanas, Isabella Castillo y Matías Novoa unieron sus vidas en matrimonio en una romántica ceremonia religiosa que se llevó a cabo en un rancho de Carolina del Norte. A unos días de su boda, los recién casados han hablado sobre su relación y de cómo fue que poco a poco comenzaron a enamorarse, sin imaginar que al pasar de un año se convertirían en marido y mujer.

Matías e Isabella comenzaron su relación en 2018

"Ninguno de los dos pensó que esto fuera a llegar tan lejos porque yo vivo en Miami, él vivía en México. Y ahora vivimos juntos y a los tres meses me propuso (matrimonio) y ahora estamos casados", relató la guapa Isabella en entrevista con la revista People en Español sobre cómo fue que decidieron llegar al altar.

La pareja de actores se conocieron durante las grabaciones de una telenovela

Y es que para Isabella no fue difícil decirle que sí al protagonista de El Señor de los Cielos (Telemundo), pues vio en él ciertos rasgos que terminaron por enamorarla. "Independientemente de que me pareciera un chico muy guapo, o sea como que siempre me interesa más lo que tenga una persona por dentro que por fuera y en este caso me enamoré de Matías por dentro y por fuera (ríe)", confesó.

Por otro lado, Matías reveló que nunca imaginó que se enamoraría de Isabella, pues al llegar al Señor de los Cielos su objetivo era poder lograr compenetrarse con su personaje y atrapar a una audiencia acostumbrada a la presencia de Rafael Amaya, el exprotagonista de la historia. "Yo creo que estaba tan clavado con este reto personal de entrar a mitad de un proyecto que ya tenía 5 temporadas que no tuve tiempo ni siquiera de mirar a un lado. Pero al final cuando empezamos a agarrar más el ritmo de trabajo como que tuve más tiempo y me encontré con Isabella, con esta mujer maravillosa y ahí empezamos a salir", dijo Novoa.

Isabela confesó que nunca creyó que se enamoraría de Matías

A pesar de que en un principio a ninguno de los dos les pasó por la mente llegar a enamorarse, reconocen que siempre hubo una conexión especial desde el momento que se conocieron. "Siempre hubo química, pero primero nos convertimos en buenos amigos", contó Isabella. “Veníamos ahí aguantando y aguantando, conversación tras conversación y realmente vinimos a empatarnos ya al final", agregó la actriz de origen cubano al relatar como fue que ambos terminaron juntos.