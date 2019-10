Selena Gomez, decidida a abrirle la puerta al amor tras dos años de soltería

La vida sentimental de Selena Gomez siempre ha estado bajo el ojo público. Y aunque sus fans podrían enlistar de memoria y en forma cronológica quiénes son los chicos que le llamaron la atención o de quienes se enamoró, sólo ella sabe lo que sentía durante sus noviazgos. Y lejos de ser un cuento de hadas pintado de color rosa, la cantante admitió que sus relaciones eran tóxicas y tormentosas, por lo que la única forma de sanar su corazón fue estar soltera por un tiempo. ¡Y vaya que funcionó!

Selena Gómez admitió que sentía codependencia en sus relaciones, misma que confundía con amor

Durante una charla en la estación Sirius XM Radio, la cantante de 27 años contó a detalle cómo fueron sus noviazgos y por qué necesitaba tiempo a solar para estar mejor. "Estás en una fase de vida en donde experimentas el amor por primera vez y pienso que puede ser un poco tóxico", dijo sobre los flechazos de Cupido.

"Tienes esta codependencia que piensas que es amor y luego tienes esta adicción a la pasión y a la frustración entre el uno y el otro que piensas, 'Oh, eso es amor', o el pelear o hacer todas estas cosas, 'Oh, esos es amor', y eso fue lo que creí durante mucho tiempo", agregó no sólo para contar su experiencia; sino para narrar cómo no vio los focos rojos de alerta que le indicaban que ese no era el camino hacia la felicidad.

Tranquila, sonriente y esperanzada en ayudar a otras chicas que puedan estar pasando por una situación similar, explicó cómo cree que debe ser su siguiente relación. "Quiero que sea real y no quiero que sea codependiente o problemático o con falta de comunicación", dijo. "Pienso que cuando creces lo sabes, encuentras personas que realmente son buenas para ti, que en realidad están en el mismo lugar", contó.

Tras vivir experiencias que no la condujeron por el camino de la felicidad, la cantante ahora sabe qué es lo que busca en el amor

Selena, además, se siente emocionada por encontrar a una persona que comparta las mismas ideas que ella en cuanto a una relación de pareja se trata. "He estado súper, súper soltera durante dos años y quiero saber cómo lucirá para mí el amor la próxima vez", agregó con ilusión. "Haría muchas cosas de forma distinta y pienso que comienza con ser muy transparente", dijo convencida.

El dolor de Selena Gomez convertido en canción

Selena Gomez recién estuvo en boca de todos luego de lanzar sus temas Lose You to Love Me y Look at Her Now, mismos que la gente relacionó con su ex más famoso: Justin Bieber, y su recién esposa, Hailey Baldwin. Sin embargo, la cantante aseguró que no se trata de una persona en específico.

Selena Gomez y Justin Bieber tuvieron una relación intermitente de 2011 a 2017

"Mis intenciones nunca son malvadas. Simplemente no lo son. Ni siquiera sé cómo hacer eso. Quizá puedo ser un poco enérgica, pero solo es que siempre quiero venir de un lugar genuino y cuando siento que hay cosas que no he dicho, entonces tiendo a convertir eso en arte", expresó.

Contenta y con el corazón tranquilo, la también actriz aseguró que no ha dejado de creer en el amor. "No quiero sentirme hastiada o amargada por nada. Creo que existe y estoy feliz de esperar eso por el tiempo que sea necesario porque estaremos haciendo esto por siempre", contó sonriente.