Michelle Renaud vive su momento más ‘rockstar’ en el Gran Premio de México

El fin de semana pasado, se llevó a cabo el Gran Premio de México de la Fórmula 1, al que asistieron decenas de celebridades que se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana para disfrutar de unos días de adrenalina y velocidad. Pero sin temor a equivocarnos, fueron Michelle Renaud y Danilo Carrera dos de las estrellas que mejor se la pasaron en el evento. Basta con darse una vuelta a sus respectivos perfiles en redes sociales para darnos cuenta de que no hubo pareja más emocionada en el evento que ellos.

Michelle Reaud se divirtió de lo lindo en la F1

Y es que la guapa actriz no se perdió ninguna de las actividades que hubo en esos días, desde tomarse foto con los pilotos hasta disfrutar del concierto que dio DJ Tiësto como cierre del gran evento. Fue justo durante el recital que ofreció el neerlandés, que Michelle vivió un momento bastante divertido mientras ondeaba una bandera de México y era cargada por su guapo novio en hombros.

RELACIONADO: Michelle Renaud revela que Danilo Carrera y su exesposo mantienen una relación cordial

Los enamorados disfrutaron del concierto de DJ Tiësto

“¡Fui muy feliz en mi momento de rockstar! Gracias mi amor por cargarme”, escribió la protagonista de telenovelas como La Reina Soy Yo (Univision) junto a una serie de fotografías en las que se le ve de lo más animada en los hombros de su amado, mientras era ovacionada por la gente del alrededor que no dejaba de tomarles fotos. En una publicación anterior, Renaud pidió a todos los que tomaron alguna imagen de ella en la Fórmula1, la subieran a redes y la etiquetaran.

RELACIONADO: ¿Habrá boda? Michelle Renaud aclara si tiene o no anillo de compromiso de Danilo Carrera

Sin duda alguna, la pareja de actores se encuentran de lo más enamorados. Así quedó demostrado durante sus días disfrutando de la velocidad de las carreras de autos, en donde se dejaron ver de lo más cariñosos. “¡Qué gran día! No solo porque ganó mi gallo Lewis Hamilton (que lo debo apoyar porque es vegano y ama a los animales) Sino que cada que estoy con Danilio Carrera me pasan las mejores cosas. Estuvimos con las personas que más queremos y me reí más de lo que imaginé. Como me gusta estar contigo Danilo”, escribió la también presentadora en un post en el que también compartió una srie de fotografías de ese día.

Michelle y Danilo están muy enamorados

Por su lado, el guapo ecuatoriano comentó la publicación de su enamorada, y de forma muy romántica le dedicó unas lindas palabras. “Fui a la #F1 4 veces y ¡nunca la pase tan bien como contigo!”, contestó el actor al mensaje de su amada Michelle.