Alejandra Espinoza recluta a sus cinco hermanas como modelos de su línea de ropa

Sin duda alguna, Alejandra Espinoza es una de las personalidades de la televisión que más visión tienen para los negocios. Desde hace unos meses, la guapa presentadora emprendió uno de sus más grandes proyectos profesionales y debutó como empresaria al lanzar su propia línea de ropa llamada AIMAE. Al ser una mujer de familia, la mexicana también quiso involucrar a sus personas favoritas en este gran sueño y reclutó a sus cinco hermanas como modelos de su marca.

Alejandra Espinoza cumplió uno de sus grandes sueños al lanzar su propia marca de ropa

Para la nueva temporada que Alejandra está a punto de lanzar junto con su empresa, fueron las guapas Cynthia, Rosa, Martha, Hayde y Damaris, las cinco hermanas de la estrella de Univision, las elegidas para vestir los nuevos diseños de la línea y ser las modelos principales de la nueva campaña publicitaria. En entrevista con el el programa Despierta América (Univision) la también actriz reveló las razones por las que eligió a sus familiares para modelar sus prendas. “Desde el momento que yo lancé AIMAE sabía que lo quería hacer con mis hermanas. Porque incluso entre hermanas todas somos diferentes”, dijo.

La empresaria reclutó a sus cinco hermanas como modelos

La presentadora de La Reina de la Canción también dijo que al convocar a sus hermanas para tomarse fotos y probarse, fue el pretexto perfecto para juntarse las seis, algo que no logran hacer a menudo, pues entre sus compromisos laborales y familiares, además de que todas viven en diferentes ciudades, pocas son las ocasiones en las que se pueden ver todas juntas.

“No se puede todo el tiempo, entonces yo decidí que cuando hiciera la línea de ropa por lo menos estuviésemos todas juntas, tuviésemos un momento para convivir entre nosotras y así aprovechaba para explotarlas”, dijo entre carcajadas asegurando, en tono de broma, que no les iba a pagar. “Le va a salir bastante caro, esto no puede hacer de a gratis”, replicó una de las guapas modelos.

‘Ale’ y sus hermanas son muy parecidas entre sí

Pero sus hermanas no son las únicas en estar presentes e inspirar su línea de ropa. También está su hijo Matteo, quien de acuerdo con la propia Alejandra, es el pequeño la esencia de toda la empresa, pues de hecho, el nombre de la marca está basado en el nombre del menor. “AIMAE salió de lo más importante que tengo en la vida que es mi hijo”, dijo Alejandra explicando que son las iniciales del nombre de su retoño las que dieron nombre a su marca.