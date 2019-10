Alejandra Espinoza cumple su promesa y lleva con orgullo el collar que le hizo su hijo

Hace unos días, Alejandra Espinoza compartía muy conmovida que su pequeño Matteo, de tan solo cuatro años, le había hecho un collar de cuentas de colores muy bonito. En esa ocasión, la presentadora prometió no volvérselo a quitar e incluso usarlo con todos sus looks y adaptarlos para que siempre el lindo regalo luciera bien. De hecho, la guapa estrella de Univision retó a su estilista a crearle un look inspirado en el collar para lucirlo durante su participación en reality musical La Reina de la Canción.

Alejandra prometió que nunca se quitaría el collar que su hijo le hizo y ¡lo cumplió!

Pues bien, el stylist de Alejandra lo logró y la guapa presentadora pudo aparecer en la televisión guapísima como siempre en un diminuto short denim y una chamarra de la misma textura, la cual combinaron con una blusa de tirantes blanco y unas botas altas de brillantes plateados. Para esta ocasión, ‘Ale’ optó por lucir una larga cabellera -recordemos que desde hace unos meses lleva el cabello corto-, lo que le dio el toque especial a todo su look.

RELACIONADO: La rabieta más tierna: el hijo de Alejandra Espinoza ¡no quiere ir a la escuela!

Loading the player...

La presentadora lució hermosa Video: @alejandraespinoza

Pero ¿dónde estaba el collar que creó su hijo?, fue la pregunta que la exreina de belleza le hizo a sus seguidores al presumir en redes sociales su increíble look. “’Reina de la canción’ ¡READY! Llevo conmigo todo el show el collar que me dio Matteo... fíjate bien donde está”, escribió la también actriz debajo de su video. Por supuesto, los seguidores de la presentadora intentaron adivinar, mientras unos decían que lo llevaba colgando del short otros aseguraban que estaba en su micrófono.

RELACIONADO: Alejandra Espinoza rompe en llanto por el primer día de preescolar de su hijo

Finalmente, Alejandra les dio la respuesta y en otra publicación que realizó más tarde en sus redes sociales, reveló que, efectivamente, el collar lo llevaba enredado en su micrófono. “Lo más importante en la vida no es que te regalan, si no quien te lo regala. ¿Pudiste descubrir donde estaba el collar que me dio Matt?”, escribió junto a una fotografía en la que se ve a detalle que la preciada ‘joya’ se encontraba en la parte superior del micrófono.

Alejandra Espinoza reveló dónde fue que utilizó el collar que le hizo 'Matt'

Fue apenas la semana pasada que Alejandra presumía con sus fans el lindo regalo que su hijo le hizo con sus propias manos. “He recibido el regalo más especial que he recibido en toda mi vida y ha sido mucha, ¿quieren ver?”, dice la guapa mexicana mientras moestraba el colorido collar de cuentas que Matteo le regaló y que por supuesto lo trae colgado al cuello. “Me lo hizo mi hijo hoy”, exclamó conmovida y entre risas de ternura al presumir su nuevo accesorio hecho por las manos de su retoño.