Khloé Kardashian extraña a su ex, Lamar Odom, ¿habrá reconciliación?

Si bien la búsqueda del amor no ha sido del todo sencilla para Khloé Kardashian, tampoco ha sido aburrida para la estrella del reality show. La menor de las chicas Kardashian recién reveló que aún extraña a su ex esposo, el basquetbolista Lamar Odom, con quien sostuvo una relación de 2009 a 2013, llegando a su divorcio definitivo en 2015. Y aunque han pasado muchas cosas desde que la pareja tomó caminos separados, parece que en las cenizas de su matrimonio se aviva una chispa que no les ha permitido olvidarse por completo uno del otro.

Khloé Kardashian y Lamar Odom se casaron en septiembre de 2009, tan sólo un mes después de conocerse

Ahora que Lamar ha dejado atrás su vida de adicciones, el deportista parece querer recuperar el cariño de su ex y qué mejor momento que ahora que Khloé intenta superar su ruptura con el padre de su hija, Tristan Thompson. Odom incluso tuvo un acercamiento a la hija de Kris Jenner, quien estaba indecisa en aceptar una cita con él después de tantos años de no verse.

Loading the player...

Lamar contactó a Khloé durante un evento con la prensa, según contó en Keeping Up with the Kardashians, el programa de televisión que lanzó a su familia a la fama. Y aunque dejó claro que no tiene intención de regresar con él, sus dudas de volverlo a ver despertaron la curiosidad entre sus fans.

RELACIONADO: Khloé Kardashian cuenta su verdad sobre los inicios de su relación con Tristan Thompson

"Me llamó y dijo ‘Sabía que todos hablaríamos de nuevo en algún momento. Estoy muy feliz’”, contó Khloé sobre la conversación que tuvo con su ex. “Me dijo, ‘Me encantaría verte. Me muero por verte en persona. Siento que tenemos mucho de qué hablar’”, agregó.

¡Y vaya que tienen de qué hablar! Desde que se separaron, Lamar luchó contra sus adicciones y hasta publicó un libro en el que detalló que fue muy violento con su ex. Khloé, por su parte, cumplió su sueño de ser mamá a principios de 2018, cuando nació su hija True, aunque el evento más feliz de su vida estuvo nublado por las infidelidades de su ex.

En la vida de Khloé Kardashian, ahora la prioridad es su hija, True Thompson

Tristan, además, volvió a tener conductas que lastimaron a KoKo cuando fue captado en una fiesta bastante cercano a la entonces mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Khloé Kardashian, con la conciencia tranquila después de su separación

Kim, quien escuchaba atenta a su hermana charlar sobre la cita que podría tener con su ex, comentó que le parecía una buena idea. Mientras Khlóe analizaba la situación del pasado. “Siempre sentí que después de su sobredosis hice todo lo que estaba a mi alcance para estar allí en la salud y la enfermedad”, comentó la empresaria.

Khloé Kardashian aseguró que no quiere confundir a su ex con falsas esperanzas de volver a estar juntos

RELACIONADO: La hija de Khloé Kardashian sorprende con su bolso Louis Vuitton y su look de bailarina

Sobre su separación, agregó: "Una vez que vi que él, ya sabes, no estaba en el momento ideal para querer cambiar su mala situación, entonces estuvo bien dejarlo ir". Khloé concluyó que se reuniría con él para tener una charla madura y decente, y agregó: "No quiero confundirlo de ninguna manera, pero me gustaría reunirme con él".