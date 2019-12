Baeva fue clara al explicar que con su conferencia no busca cambiar la percepción que su público tiene de ella, sobre todo después de confirmar su romance con Gabriel. “El fin de mi conferencia no era que la gente olvide de eso (el inicio de su relación con el actor), el fin de la conferencia es realmente compartir mi experiencia y convertir lo negativo de lo positivo”, dijo.

©@irinabaeva Irina enfrentó señalamientos tras haber confirmado su relación con Irina

Finalmente, la actriz reveló que se encuentra en una etapa de su vida muy buena y feliz, por lo que agradece todo lo que ha aprendido durante esta dura etapa de su vida. “La lección más grande (que he aprendido) es el no juzgar a la gente y la otra es que de verdad estamos muy expuestos en este medio a que hablen de nosotros”, dijo la actriz, enfatizando en que ya no permite que los comentarios negativos sobre ella la afecten. “Simplemente ya no voy a permitir que todas esas opiniones me hagan olvidarme de quien soy yo”, concluyó.