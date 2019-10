Irina Baeva reacciona a los comentarios de Geraldine Bazán sobre su conferencia

Hace unas semanas, Geraldine Bazán hizo unas declaraciones respecto al contenido de una conferencia que Irina Baeva ofrece, en la que cuenta su experiencia tras haber confirmado su relación con Gabriel Soto y ser señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de su actual pareja y la protagonista de Por Amar Sin Ley. En esa ocasión, Geraldine lamentó que la actriz de origen ruso expusiera su caso e incluso señaló que tal vez todo era parte de una mala asesoría por parte de su equipo.

La actriz dijo respetar las opiniones de los demás

Pues bien, Irina Baeva ha roto el silencio al respecto y de forma muy contundente reaccionó a las críticas de la expareja de su ahora novio. “Antes que nada yo creo que le agradezco el tiempo que se haya tomado para ver mi conferencia y respeto muchísimo su opinión, igual que respeto la de toda la gente que ha opinado ya sea negativa o positivamente”, dijo la protagonista de telenovelas como Vino el Amor.

La rubia actriz respondió a las declaraciones de Geraldine

Irina también habló sobre cómo ha vivido estos últimos meses en los que se ha visto inmersa en un torbellino de rumores y declaraciones. “Ya le di vuelta a la página, son etapas, vas pasando de una a otra; ahora sí le di vuelta a la página y aprendí un montón de cosas, le agradezco infinitamente a la vida por darme esa experiencia y por poder dar con esas lecciones y esos aprendizajes”, dijo convencida la rubia actriz.

Baeva fue clara al explicar que con su conferencia no busca cambiar la percepción que su público tiene de ella, sobre todo después de confirmar su romance con Gabriel. “El fin de mi conferencia no era que la gente olvide de eso (el inicio de su relación con el actor), el fin de la conferencia es realmente compartir mi experiencia y convertir lo negativo de lo positivo”, dijo.

Irina enfrentó señalamientos tras haber confirmado su relación con Gabriel

Finalmente, la actriz reveló que se encuentra en una etapa de su vida muy buena y feliz, por lo que agradece todo lo que ha aprendido durante esta dura etapa de su vida. “La lección más grande (que he aprendido) es el no juzgar a la gente y la otra es que de verdad estamos muy expuestos en este medio a que hablen de nosotros”, dijo la actriz, enfatizando en que ya no permite que los comentarios negativos sobre ella la afecten. “Simplemente ya no voy a permitir que todas esas opiniones me hagan olvidarme de quien soy yo”, concluyó.