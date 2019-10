‘Le dedico el resto de mi vida’, Ferdinando Valencia al hablar de su hijo Dante

A dos meses de la partida de su bebé, Ferdinando Valencia ha comenzado a retomar el ritmo de vida que llevaba y se encuentra de vuelta en los escenarios con la obra de teatro Cincuenteando. A pesar del duro momento que vivió, el actor agradece poder estar sobre las tablas y tener en sus manos un proyecto que lo hace sonreír y vivir su dolor desde otra perspectiva y con un toque de humor, siempre teniendo en el corazón a su pequeño Dante.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman posan con sus hijos, Dante y Tadeo

“A Dante le dedico el resto de mi vida, no sólo este trabajo, le dedico todo, lo extraño mucho”, dijo Ferdinando en una sincera entrevista con el programa Hoy (Televisa),en la que habló sobre cómo ha sido su vida y la de su familia tras la muerte de su bebé. “Es curioso porque a medida que los temas se van apagando y silenciando públicamente, no sucede lo mismo de manera personal, él cada vez vibra más fuerte en mí, lo extraño más, cada vez me hago más preguntas, cada vez quiero preguntármelas menos, es parte de los procesos y no lo quiero esconder, es lo que me sucede y tengo que trabajar en ello”, agregó.

RELACIONADO: ¡Qué ternura! Tadeo, el hijo de Ferdinando Valencia, intenta dar sus primeros pasos

El actor dijo tener presente a sus hijos en todo lo que hace

A pesar de lo doloroso que ha sido todo el proceso que vivieron con su pequeño Dante, Ferdinando sabe que tiene que seguir adelante, pues además tiene una familia que lo impulsa a seguir con su vida y a la que también quiere ayudar a levantarse de los malos momentos. “No sé trata de quién se fue, se trata de muchas cosas, de quién me queda y de lo que a él le hubiera gustado ver, se trata de que también de que tengo una pareja, tengo una familia y todos me están dando ejemplos a mí y me gusta ver que también pongo mi granito de arena para sacarlos adelante”, dijo.

RELACIONADO: Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman recuerdan a su hijo Dante a dos meses de su partida

En un momento de mucha sinceridad, a Ferdinando se le iluminaron los ojos al hablar deTadeo,el hermanito de Dante, a quien sus famosos padres no se cansan de presumirlo en las redes sociales. “Yo creo que Dante le heredó la sonrisa (a Tadeo)… Dante cuando nació era muy risueño, de todo su reía”, dijo el actor visiblemente conmovido.

El actor reveló que su familia lo impulsa a seguir adelante

Sobre la obra de teatro en la que trabaja actualmente y que ha sido con la que ha vuelto al ruedo luego de la muerte de su hijo, Ferdinando confesó que se encuentra feliz de poder estar en un proyecto que lo haga sonreír y en el que puede hacer lo mismo con su público. “Hacerlo con comedia me gusta mucho, porque distrae, llena de buena energía y porque quiero usar como pretexto un show como este para hacer reír a la gente”, concluyó.