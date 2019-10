‘No puedo enfocarme en eso’, William Levy desestima los rumores sobre su vida privada

Aunque poco lo hemos visto en la televisión, William Levy poco a poco comienza a labrar su propio camino en el competido mundo del cine en Hollywood. El actor cubano se acaba de estrenar como productor de la película En Brazos de un Asesino, la cual se estrenará el próximo 6 de noviembre y de la que es también protagonista y coescritor, entre otros proyectos.

A pesar de que su ritmo de vida ha cambiado y ahora se ha hecho una persona menos pública, el galán cubano no deja de estar en boca de todos e incluso de recibir críticas a su trabajo. Sin embargo, él no se deja afectar por lo malo que se pudiera decir de él y de forma contundente ha enviado un mensaje a todos aquellos que no creen en él.

“Son uno o dos los que tratan de tirarte… mientras tú estás creando algo lindo”, dijo convencido el actor a los micrófonos de El Gordo y la Flaca (Univision) al ser cuestionado por aquellos que lo critican. “Yo me encuentro trabajando y creando contenido para mi gente", agregó Levy durante la alfombra roja de la entregra de premios La Musa.

“Esos comentarios que tú dices es uno o dos, hay miles buenos. Son algunos medios que se dedican a no respetar a nuestro público, no respetan nuestro talento, no respetan lo que nosotros estamos tratando de hacer para nuestro talento en este país”, dijo el William restando importancia a los comentarios negativos que ha recibido en los últimos meses.

Finalmente William Levy aseguró que prefiere concentrarse en su trabajo y su familia, antes que darle prioridad a todo aquel que no tiene nada positivo que aportar en su vida. "Yo no puedo enfocarme en eso hermano, yo quiero seguir creando cosas lindas para nuestra gente, eso es lo importante", concluyó el protagonista de telenovelas como La Tempestad.