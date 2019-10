Carlos Calderón confiesa : 'Sufro de depresión hace años'

Las personalidades de la televisión que vemos a diario en la pantalla chica tienen como finalidad entretener a su público con todo tipo de información de interés general. Sin embargo, a veces olvidamos que muchos de ellos, en su día a día, también batallan con los desafíos propios de la vida cotidiana. Es el caso de Carlos Calderón, quien constantemente lleva alegría a los hogares de muchos latinos que vivimos en Estados Unidos sin pensar que por dentro lleva una lucha personal muy grande.

Carlos Calderón abrió su corazón al revelar que sufre de depresión

En una entrevista realizada por su compañero Raúl Gonzáles que forma parte del segmento ¿Quiénes somos? de Despierta América (Univision), Calderón se sentó a platicar sobre algunos pasajes personales de su vida e hizo impactantes revelaciones. El presentador mexicano reveló que sufre de depresión, sorprendiendo a muchos con su conmovedor relato.

Video: @despiertaamerica

"Yo sufro de depresión desde hace muchos años y lo sé. Creo que mi abuelo sufría de depresión, creo que mi papá sufrió de depresión por muchos años. Así, haciendo, igual que soy chaparrito, igual que tengo mi pancita chelera, tengo mi depresión", expresó.

Raúl Gonzáles se sentó a platicar con el presentador sobre varios puntos de su vida

Y pesar de lo duro que parece ser, declaró que ha sabido convivir con su padecimiento por medio de diferentes alternativas. "Y así la maneja uno, yo la he manejado mucho con ejercicio, con yoga, he provado hasta antidepresivos que no me gustaron nada y lo dejé. He probado todo y he llegado a la conclusión que la mejor solución para no estar deprimido es estar alegre", comentó.

El carismático conductor también expresó sus deseos de casarse y formar una familia

En la extensa entrevista, Carlos también abordó otros temas familiares que marcaron su vida como lo fue la pérdida de su padre. "Yo estaba aquí en Miami y me acuerdo de la llamada entrecortada de mi mamá que no podía escucharla más que estaba llorando y me dijo mi mamá: 'tu papá murió', me quedé en shock porque fue inesperado".

Quiere casarse

Carlitos Calderón ha expresado siempre su deseo de poder casarse y formar una familia. Sin embargo, la vida le ha sido esquiva en ese sentido y aún no a podido concretar su sueño. Mientras eso sucede, Calderón tiene las cosas muy en claro al respecto: "Yo me he querido casar, yo creo que el matrimonio va pegado a que cuando te rajas la pata, tu novia te saque del apuro, creo que el matrimonio es una instutición súper noble", declaró.