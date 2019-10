La modelo relacionada con Nacho Mendoza se defiende ante los rumores

Desde que se dio a conocer la noticia de la separación de Nacho e Inger Mendoza, se especuló que la ruptura se debía a una tercera persona y el nombre de la modelo Eli Tulián comenzó a figurar. Y es que los fans del intérprete de Báilame sacaron a relucir la cercana relación que Nacho tiene con Eli, pero esta es estrictamente laboral. En una entrevista en Al Rojo Vivo (Telemundo), la joven de origen español aclaró que entre ellos no hay más que compañerismo y detalló que trabajaron juntos a lo largo del verano pasado desarrollando seis videos musicales de la nueva producción de Nacho.

Nacho anunció su separación de Inger Mendoza hace unos días

Ante el micrófono de Azucena Cierco, Eli también habló sobre su sentir ante los comentarios negativos y los señalamientos que ha recibido en los últimos días en sus redes. “Bueno yo fundamentalmente estoy aquí hablando contigo, aprovechando este espacio para poder expresarme desde mi posición para poder manifestarme y defenderme. Sobre todo, limpiar mi honra y mi estima luego de tantos comentarios denigrantes e injustos que he recibido”.

Nacho y Eli trabajaron en seis videos musicales para el disco UNO

La joven aseguró que, desde que concluyó su trabajo con Nacho en Europa, no se han vuelto a ver.

“Yo me mantuve al tanto, pero no he respondido a ni uno de esos comentarios, simplemente, además de que no me los tomo personal ni me siento identificada con ninguna de esas palabras feas que me dicen, porque tengo yo la conciencia bien tranquila”, agregó Eli.

Nacho y Eli compartieron en sus redes fotos como esta para promocionar los videos

“La gente está juzgando sin saber lo que pasó en realidad y la realidad es que yo no he vuelto a ver Nacho desde que terminamos de grabar los videos. No existe esa relación sentimental”, explicó.

La joven, quien concurso en Miss World España 2017, aprovechó las cámaras para enviare un mensaje a Inger Mendoza, madre de los tres hijos de Nacho. “Bueno, le diría a ella, como al resto de personas, que yo también tuve la suerte de ser educada en una familia unida con esos valores y entiendo que se puede estar sintiendo triste como publicó ella en un video”.

Eli le pidió una disculpa a Inger, por si en algún momento la había lastimado sin darse cuenta

“Yo le quiero pedir disculpas si en algún momento todo este proyecto con Nacho le causó un dolor que yo no haya sabido”, concluyó.

¿En qué estaban trabajando Nacho y Eli?

A lo largo de varias semanas, Eli y Nacho trabajaron en Europa en la filmación de una serie de seis videos musicales de los temas de su nuevo disco UNO. Los materiales forman una historia, de principio a fin, la cual es protagonizada por el cantante y la modelo, y a través de sus redes sociales, Nacho compartió varias imágenes que hacían referencia a este proyecto, y por ello, tras dar a conocer su ruptura sentimental con Inger, las especulaciones y rumores no se hicieron esperar.