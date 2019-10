Aislinn Derbez provoca las lágrimas de Alessandra Rosaldo con sus tiernas palabras

Aislinn Derbez, sin querer, hizo llorar a Alessandra Rosaldo. Y la razón no fue otra más que sus dulces palabras, con las que además de agradecer lo mucho que hace por su familia, dejó ver que entre ellas reina una linda amistad llena de cariño. Entre risas y lágrimas, la hija y la esposa de Eugenio Derbez contaron un poco más de cómo es su relación como familia, misma que el público pudo ver a través del realityDe Viaje con los Derbez.

Alessandra Rosaldo y Aislinn Derbez se llevan de maravilla

“Lo principal es el amor que Ale le tiene a mi papá, es sumamente incondicional incluso a grado que yo no entiendo", dijo Aislinn ante las cámaras de El Gordo y la Flaca. "Ale es como un pilar que mantiene a todos unidos y sin que se desmorone muchas veces sacrificándose ella misma”, agregó desde el fondo de su corazón, lo que conmovió a Alessandra, tanto que no pudo contener las lágrimas.

Loading the player...

RELACIONADO: Aitana Derbez y Kailani Ochmann disfrutan de una entretenida tarde de películas

La cantante de Sentidos Opuestos, con la voz entrecortada, agradeció los comentarios de la actriz. “Yo a Ais la admiro muchísimo, nunca me he sentido su madrastra. Siempre hemos sido grandes amigas y compañeras”, dijo de corazón.

Aislinn Derbez y la charla con su padre que lo motivó a casarse

Alessandra, además, reveló que fue gracias a Aislinn que su historia de amor con Eugenio Derbez tuvo un final feliz, pues fue una pieza clave para que la pareja se diera el "sí, acepto" en 2012, luego de una relación de más de seis años.

Con un reality show, la familia Derbez recién dejó al descubierto cómo es su dinámica cuando están juntos

“Aislinn es la razón por la que Eugenio me pidió matrimonio, si no fuera por Ais, Eugenio y yo nunca nos hubiéramos casado, Aitana no estaría entre nosotros", reveló Alessandra con emoción. "Aislinn fue la que movió las piezas para que todo sucediera y para que hoy estemos aquí”, expresó.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez forman una linda familia con su hija Aitana y su mascota Fiona

RELACIONADO: Eugenio Derbez reacciona al romance que Alessandra Rosaldo tuvo con un famoso cantante

Durante su noviazgo, Alessandra y Eugenio rompieron en una ocasión en la que Aislinn se encargó de hablar con su padre. Fueron las palabras de la hija mayor del productor mexicano las que cambiaron su opinión y luego de un par de meses separados, Eugenio por fin le propuso matrimonio al hoy amor de su vida.