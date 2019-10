Francisca Lachapel recuerda entre lágrimas los ratos más tristes de su infancia

Aunque todos los días Francisca Lachapel aparece con una gran sonrisa ante la cámara de Despierta América, y motiva a sus seguidores en las redes sociales a poner su mejor cara a la vida, la presentadora no siempre fue tan feliz. Tiempo atrás, cuando sólo era una niña creciendo en su natal República Dominicana, la ex Nuestra Belleza Latina, parecía no tener ningún momento de felicidad a pesar de estar junto a su madre y hermanos.

Francisca Lachapel reveló que no tiene recuerdos felices de su época infantil

"Para ser honesta, pensar en mi infancia a mí me duele mucho. Yo no tengo un recuerdo bonito de mi infancia", dijo con la voz entrecortada. "A veces cierro los ojos y trato de encontrar uno, pero no lo encuentro", agregó sin poder contener las lágrimas.

Francisca, como muchas chicas, creció en una familia llena de problemas. "Mi mamá se casó con un señor que tenía problemas con el alcohol y vivía tratando de protegernos a nosotros", contó con tristeza.

La también modelo se describió a sí misma en aquellos días como una niña muy ansiosa y que se tomaba a pecho responsabilidades que no le correspondían. "Era una niña que se culpaba mucho por las decisiones que había tomado su mamá", contó.

La presentadora recordó aquellos ratos en los que se preocupaba por su familia

Francisca Lachapel y el perdón que la ayudó a salir adelante

Francisca recordó cómo cuestionaba a su mamá por estar junto a un hombre que no les brindaba una vida feliz, pero no encontraba una respuesta que pudiera entender. Aquella situación la hizo vivir en un estado de ansiedad en el que buscaba cómo apoyar a su familia para no tener que llevar ese estilo de vida.

Con el paso del tiempo, más que entender a su mamá, Francisca perdonó aquellas decisiones y fue esa unión la que la guió por el camino de la felicidad. "Fue la única manera de salir adelante. Perdonándola a ella porque es el ser más importante de mi vida", aseguró.