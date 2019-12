Siempre es bueno recibir un regalo, es aún mucho mejor cuando te lo da alguien que quieres mucho, pero resulta algo increíble cuando esa persona especial se esmeró por hacerlo con sus manos pensando en ti. Fue justo lo que le pasó a Alejandra Espinoza, quien está que no cabe de e emoción que le hizo su hijo Matteo recientemente.

©@alejandraespinoza Alejandra y Matteo son muy unidos

A través de sus redes sociales, la presentadora de La Reina de la Canción (Univision) se mostró muy conmovida luego de que su pequeño le entregara un lindo y colorido collar que él hizo con sus propias manos. La también actriz obviamente se lo probó de inmediato mientras aseguraba que nunca más se lo quitaría. “Les voy a presumir algo yo no soy nada ostentosa, no me gusta presumir las cosas que me compro, las cosas que tengo las cosas que me regalan”, dijo en un video en el que se le ve muy relajada junto a su hijo.

©@alejandraespinoza Alejandra presumió orgullosa la creación de su hijo

“He recibido el regalo más especial que he recibido en toda mi vida y ha sido mucha, ¿quieren ver?”, dice la guapa mexicana mientras muestra el colorido collar de cuentas que Matteo le regaló y que por supuesto lo trae colgado al cuello. “Me lo hizo mi hijo hoy”, exclama conmovida y entre risas de ternura al presumir su nuevo accesorio hecho por las manos de su retoño.