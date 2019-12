Fue en 2018 cuando la vida de José José llegó a la pantalla chica contada a través de una serie que produjo y transmitió Telemundo. La trama de este melodrama retrató parte de la vida del intérprete, enfocándose en su etapa de mayor éxito y cuando estuvo casado con Anel Noreña, su segunda esposa y madre de sus dos hijos mayores. Sin embargo, el serial causó polémica pues la trama retrata una imagen no muy positiva de la actriz.

©Getty Images La vida de José José fue llevada a la pantalla chica

Mucho se especuló al respecto e incluso se llegó a acusar a Sara Salazar, última esposa del ‘Príncipe de la Canción’, de ser la responsable de que Anel haya sido retratada de esa manera. La respuesta a todos esos rumores y dichos han quedado resueltos por boca del actor Jorge Jiménez, el guionista de dicha serie, quien ha echado por la borda todos aquellos señalamientos que apuntaban a la hoy viuda del intérprete de La Nave del Olvido, confirmando que fue el mismo José José quien contó su versión de los hechos y le impidió que entrevistara a la actriz.

©Getty Images Anel y José José estuvieron casados por casi 20 años

"Déjame, la voy a entrevistar, para así balancearle un poquito y que ella me diga ‘esto sí y esto no'", explicó Jorge en entrevista con el programa Ventaneando (TV Azteca). "Dijo (José José): 'mira, sé que a lo mejor le va a parecer o no le va a parecer, pero fue un hecho'", agregó el actor citando al cantante, quien le pidió no entrevistar a su exmujer.