Finalmente, la actriz agradeció a sus seguidores por mostrarle siempre su apoyo y por sus plegarias, así como a su esposo, Martín Fuentes, a quien expresó todo su amor. “¡Gracias por sus oraciones y su apoyo siempre! les contaré cómo me va. Aunque el doctor dice que lo voy a odiar una semana entera. Gracias mi @mft07 por estar a mi lado y siempre apoyarme y consentirme”.

Hace unos meses, la actriz habló abiertamente de una de las cirugías estéticas a las que se sometió y que nadie le creyó. Durante su participación en el programa Netas Divinas (Unicable), la mexicana contó que debido a un accidente durante su adolescencia, decidió operarse la nariz. “A los 17 casi 18, fue que me operé y volví a vivir. No podía hacer ejercicio porque no podía respirar, ósea fue un drama”, reveló la hermosa Jacky para después aclarar que fue en ese momento en el que aprovechó para corregir estéticamente un detalle de su nariz que no le gustaba.