¡Bodas de plata! Raúl de Molina celebra 25 años de casado a la orilla del mar en el Caribe

¡Raúl de Molina y su esposa, Mily de Molina están de fiesta! La pareja celebra 25 años de inmenso amor y lo hicieron con su estilo propio, muy felices y sonrientes a la orilla del mar. Las playas de Las Terrenas, en República Dominicana fueron el lugar perfecto para celebrar sus bodas de plata, y el presentador de El Gordo y la Flaca compartió con sus seguidores un poco de este bello detalle que tuvo con el amor de su vida.

El periodista mostró el paisaje lleno de matices azules que tenía frente a él. En la arena, con una guía de antorchas y resguardada del viento, su esposa lo esperaba para brindar. Fue ahí en donde Raúl mostró a la cámara la gran sortija que no cabía en el dedo de Mily, y que hace días él presumió que era más grande que la de Cardi B.

Raúl de Molina suele compartir con el mundo los detalles de su vida de casado

Y como cumplir 25 años de casados es digno de celebración, Raúl de Molina y Mily aprovecharon su estadía en Santo Domingo para renovar sus votos, esos mismos que los han mantenido unidos y felices desde el día que pasaron por el altar.

Acompañados de sus colegas de El Gordo y la Flaca Lili Estefan y Jomari Goyso -quienes viajaron con ellos como parte de las grabaciones del programa en el Caribe-, Raúl y Mily se dirigieron a renovar sus votos mientras conocían las calles de República Dominicana. "¡Mily, Feliz aniversario!", dijo entusiasmado Raúl para su esposa, quien respondió: "¡Te quiero, gordito!".

Raúl de Molina y Mily, una historia de amor llena de felicidad

Raúl y Mily se casaron el 22 de octubre de 1994 en Miami, una boda muy esperada por sus amigos y familiares, quienes los vieron como novios durante tres años. Desde aquel día en el que se dieron el "sí, acepto", la pareja se enfrentó a situaciones tanto alegres como complicadas, que los unieron mucho más.

Raúl y Mily han recorrido el mundo juntos desde que eran novios

La pareja se conoció gracias a amigos en común. Raúl no pudo quitar los ojos de Mily luego de fotografiarla y notar su belleza durante un paseo en bote junto a varios amigos. "La amiga de ella (de Millie) tenía un bote, salíamos los domingos. No le puse mucho caso de verdad como por varios meses, éramos amigos. Hasta que un día le tomé una foto flotando en el agua y cuando revelé la foto me di cuenta de que tenía senos grandes y la invité a comer", reveló en varias ocasiones.

Mily le puso un ultimatum a Raúl, y desde entonces son inseparables

Aunque salieron por un tiempo, Mily quería algo más formal e hizo que Raúl se decidiera entre ella y otra chica con la que el presentador salía en ese entonces. Y aunque la decisión fue complicada para él, al final se quedó con la mujer que ha amado por casi 30 años.

La pareja pasó por un mal momento en 1999, cuando deseosos de ser padres, sufrieron la pérdida de los gemelos que esperaban con amor. La vida les sonrió en el año 2000, cuando por fin hicieron realidad su suelo de ser papás, pues la cigüeña les llevó a su hija Mia, a quien aman con todo su ser.

Raúl de Molina está orgulloso de su familia y presume cada logro de su hija Mia, quien estudia la universidad en Washington DC

Hoy, como hace 25 años, la pareja sigue recorriendo el mundo de la mano, creando más y más historias que en la actualidad van quedando plasmadas en las redes sociales, pero en especial, en su corazón. ¡Felicidades!