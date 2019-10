Jacky Bracamontes revela que se someterá a una cirugía estética ‘urgente’

Si hay alguien que no teme a admitir que de vez en cuando ha recurrido a la medicina plástica cuando lo necesita o simplemente para cambiar algún detalle de su anatomía que no le gusta del todo, esa es Jacqueline Bracamontes. Y es que la hermosa actriz siempre ha sido muy transparente al respecto e incluso ha hablado de las cirugías estéticas a las que se ha sometido. Tal y como sucedió recientemente, cuando Jacky informó que se sometería a una intervención quirúrgica que confesó era "justa y necesaria".

Jacky es una mujer reconocida por su belleza

En su más reciente publicación en redes sociales, Jacky compartió una fotografía en la que se dejó ver en bata de hospital y lista para entrar al quirófano. Junto a la imagen -que en un principio preocupó a sus seguidores-, la artista explicó que había decidido someterse a una cirugía plástica y que se encontraba contenta y muy tranquila. “Tiempo de hojalatería y pintura. ¡Bisturí, ven a mí!”, escribió la expresentadora de La Voz US (Telemundo).

Jacky es una mujer muy transparente

Jacky continuó con su mensaje contando que luego del nacimiento de sus cinco hijas, decidió darse una ayudadita, pues consideró que ya lo necesitaba. “Con mucho gusto les quiero compartir que he decidido consentirme con algunos arreglitos justos y necesarios... Después de cuatro embarazos, ¡era urgente!”, dijo sin revelar el tipo de cirugía que se hará.

Finalmente, la actriz agradeció a sus seguidores por mostrarle siempre su apoyo y por sus plegarias, así como a su esposo, Martín Fuentes, a quien expresó todo su amor. “¡Gracias por sus oraciones y su apoyo siempre! les contaré cómo me va. Aunque el doctor dice que lo voy a odiar una semana entera. Gracias mi @mft07 por estar a mi lado y siempre apoyarme y consentirme”.

Hace unos meses, la actriz habló abiertamente de una de las cirugías estéticas a las que se sometió y que nadie le creyó. Durante su participación en el programa Netas Divinas (Unicable), la mexicana contó que debido a un accidente durante su adolescencia, decidió operarse la nariz. “A los 17 casi 18, fue que me operé y volví a vivir. No podía hacer ejercicio porque no podía respirar, ósea fue un drama”, reveló la hermosa Jacky para después aclarar que fue en ese momento en el que aprovechó para corregir estéticamente un detalle de su nariz que no le gustaba.