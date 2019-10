Marysol, hija de José José, y la batalla legal contra Sarita

Desde que José Joel y Marysol Sosa se enteraron del lamentable fallecimiento de su papá, José José, han estado en busca de muchas respuestas que sólo Sarita, su media hermana menor podría resolver. Los hijos mayores del cantante quieren esclarecer qué es lo que sucedió en torno a su muerte, por lo que ya tienen en manos un plan legal con el que podrían dar solución a todos los cuestionamientos.

Marysol Sosa, hija mayor de José José, explicó que Sarita y su mamá tienen muchas respuestas que darles

Como en muchas familias, tras el luto viene una batalla legal en la que la herencia está en juego. Al tratarse de un intérprete de talla internacional que marcó generaciones con su voz, las regalías y otros bienes también entran en juego.

Al respecto, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Marysol comentó: “Me deben muchas respuestas y me las van a dar, en el nombre de Jesús”, refiriéndose a Sara Salazar, la última esposa de José José, y Sarita, la menor de los tres hijos del cantante.

José José estuvo casado con Anel Noreña, con quien tuvo a sus dos primeros hijos

"La conducta de ella no ha sido acertada, no ha sido lógica", aseguró sobre cómo Sarita manejó desde un principio la situación en torno al fallecimiento de su padre. Además, desde aquel día en el que los tres hermanos se encontraron en persona para dar con el paradero del cuerpo del cantante, la chica de 24 años no ha tenido comunicación con ninguno de los dos.

Al fallecer José José, su hija menor, Sarita, mantuvo oculto el cuerpo del cantante

A pesar de la distancia que Sarita marcó con sus hermanos mayores, pronto volverá a saber de ellos, pues José Joel y Marysol continuarán con una demanda para la que están preparados con abogados en México y Estados Unidos.

"Digamos que es el seguimiento por la situación del fallecimiento. Es por las respuestas que nos deben. A mí personalmente no me gustó que me llamara para avisarme que mi papá había fallecido, entonces desde ahí", dijo firme.

José Joel y Marysol cuentan con el apoyo de su madre, Anel Noreña

Mientras José Joel y Marysol buscan las respuestas que tanta paz les ha quitado, saben que cuentan con el apoyo incondicional de su madre, Anel Noreña. La ex modelo y actriz está al pendiente de la batalla legal a la que sus hijos están a punto de enfrentarse, sin que ello le quite la alegría que la caracteriza.

Anel Noreña regresará a la televisión

Y es después de las semanas de luto que vivió su familia que Anel anuncia su regreso a la televisión, esta vez en el programa matutino de Televisa, Hoy. En el show mexicano, Anel tendrá su propia sección, en la que pidió ser llamada "La abuelita de México".

Sobre su participación en el programa, adelantó: "Vamos a tener cualquier cantidad de opciones para que todas nos sirvamos todos los días en belleza, en actividades, en baile, en hacer familia, gracias muchachos”.