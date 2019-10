Alejandra Espinoza presume el lindo regalo que su hijo le hizo con sus propias manos

Siempre es bueno recibir un regalo. Es aún mucho mejor cuando te lo da alguien que quieres mucho, pero resulta algo increíble cuando esa persona especial se esmeró por hacerlo con sus propias manos y pensando en ti. Fue justo lo que le pasó a Alejandra Espinoza, quien está que no cabe de e emoción por el lindo obsequio que le hizo su hijo Matteo recientemente.

Alejandra y Matteo son muy unidos

A través de sus redes sociales, la presentadora de La Reina de la Canción (Univision) se mostró muy conmovida luego de que su pequeño le entregara un lindo y colorido collar que él hizo con sus propias manos. La también actriz obviamente se lo probó de inmediato mientras aseguraba que nunca más se lo quitaría. “Les voy a presumir algo yo no soy nada ostentosa, no me gusta presumir las cosas que me compro, las cosas que tengo las cosas que me regalan”, dijo en un video en el que se le ve muy relajada junto a su hijo.

RELACIONADO: Alejandra Espinoza rompe en llanto por el primer día de preescolar de su hijo

Alejandra presumió orgullosa la creación de su hijo

“He recibido el regalo más especial que he recibido en toda mi vida y ha sido mucha, ¿quieren ver?”, dice la guapa mexicana mientras muestra el colorido collar de cuentas que Matteo le regaló y que por supuesto lo trae colgado al cuello. “Me lo hizo mi hijo hoy”, exclama conmovida y entre risas de ternura al presumir su nuevo accesorio hecho por las manos de su retoño.

RELACIONADO: Alejandra Espinoza da clases de inglés a su hijo Matteo, antes de su primer día de clases

Alejandra, orgullosa de la creación de su hijo, aseguró que jamás se quitaría el collar, por lo que le pidió a su stylist un look especial para su aparición en la siguiente edición del reality musical que conduce. “Díganme que no está hermoso… ahora no me lo puedo quitar. Vamos a ver cómo me va el domingo en Reina de la Canción… Christian (su estilista) tienes que conseguirme un look que le pegue a mi super necklace”, dijo entre risas.

Alejandra Espinoza y su hijo Matteo mantienen una relación muy cercana y de hecho son muy parecidos entre si, basta con escuchar sus risas, suenan idénticas. De hecho, la guapa conductora resintió un poco la ausencia de su pequeño, quien hace unos meses dio inicio a su vida escolar. “Cuenta la leyenda que todos los niños lloran el primer día de clase, pero…”, escribió ‘Ale’ debajo de la fotografía en la que se observa al pequeño feliz con su uniforme nuevo y a su mamá llorando porque su pequeño ya no estará a su lado todo el día como anteriormente solía ser.