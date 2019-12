Inger –quien hace años formó parte de las bailarinas de Chino y Nacho—agradeció a sus seguidores por el amor que le han mostrado en los últimos días. “No he podido leer todos los mensajes, pero les agradezco enormemente la solidaridad, las oraciones, los consejos y los buenos deseos. No deja de conmoverme tanto cariño. Gracias, de corazón, gracias”.

©@ingermendoza Inger tiene en sus tres hijos el apoyo más grande para enfrentar esta situación

Y esto fue lo que dijo Nacho hace días

Por su parte, Nacho publicó el pasado fin de semana un video en el que aparece al lado de Inger y de sus hijos. En dicho material, el intérprete de Báilame explicó lo que estaban viviendo juntos como familia. “No sentimos la responsabilidad de notificarle a nadie sobre nuestra relación. Seguimos siendo una familia, esto va más allá de una conexión como pareja, esto se trata de unión. Somos una familia porque nos amamos, nos respetamos y no practicamos la violencia”, expresó.

Destacó que esa decisión no tuvo nada que ver con infidelidades. “Les pedimos respeto porque esto no es problema de nadie. Gracias a las personas que nos quieren. Seguimos siendo una familia y lo seremos para toda la vida, aunque Inger y yo hayamos tomado otra decisión”, dijo el cantante. “Nosotros no somos pareja, pero nos vamos a amar siempre. Dejen de echarle la culpa a alguien, nadie tiene que ver con esta separación”.