Demin Bichir recuerda a su fallecida esposa con un emotivo mensaje 

Seis meses de duelo no han sido suficientes para sanar la herida que siente el actor Demian Bichir por la partida de su amada esposa, la también actriz Stephanie Sherk, quien perdió la vida el 20 de abril pasado. Por ello, el histrión mexicano de 56 años hizo uso de sus redes para recordar al amor de su vida con una sentidas palabras de amor.

Con esta tierna foto y un sentido mensaje, Demian Bichir recordó a su esposa

El conmovedor mensaje refleja el gran vacío que le produce la ausencia de su pareja, que difícilmente podrá cubrir. “En cada hora de este amanecer eterno, he sentido tu mano sosteniendo la mía, he visto tus brazos extendiéndose para sostener mi cara exhausta en tus manos curativas. En mis momentos más solitarios, en donde ningún sol ilumina mi camino, he visto tus ojos azul cielo guiando los míos”, se lee al comienzo de la extensa dedicatoria.

Y prosigue de esta manera: “Aunque he llorado más lágrimas que cualquier lluvia y he conocido el sonido del dolor, tu sonrisa angelical reconfortante convierte mis angustiadas noches en días alegres. Es tu nombre el que me rescata de mis horas oscuras. Tu nombre de amor y gracia real. Tu nombre que siempre puedo decir para rezar en voz alta hasta que solo la felicidad reine nuevamente”, expresó.

La actriz y modelo Stefanie Sherk falleció hace 6 meses

Pues, tras la dura noticia que el actor se encargó de confirmar con profundo pesar, Bichir la extraña más que nunca, tal y como lo reflejan sus palabras: “Hasta que vea ese rayo cegador saliendo directamente de tu alma, para siempre puro, para siempre amado, para siempre viviendo en un lugar tan tranquilo, tan brillante donde tú y yo nunca más volveremos a estar separados. Te extraño profundamente, Stefanie Sherk”, concluye el actor.

El bello y dulce recuerdo de Stefanie está presente a diario en la vida del actor

La esposa de Demian Bichir murió a los 43 años tras quitarse la vida , según también lo notificó el departamento forense de Los Ángeles. La autopsia reveló que la modelo murió a causa de ahogamiento y asfixia.

Cabe resaltar que Bichir y Sherk comenzaron su relación en 2010 y no tuvieron descendencia. Ambos compartieron roles en la película Un Cuento de Circo & A Love Song, en la serie The Bridge y también en la cinta de terror Grudge.