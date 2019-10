José Joel lamenta que Sarita Sosa use la muerte de José José para promover su carrera

Aún queda mucho por recorrer en la historia de José José y su familia, sobre todo ahora que tras haber cumplido con su última voluntad y haberle dado el último adiós al cantante, sus hijos mayores, José Joel y Marysol Sosa, se han visto enfrentados con su hermana menor, Sarita Sosa, quien tras la muerte del ‘Príncipe de la Canción’ se mostró omisa y renuente a darles mayor información sobre el paradero del cuerpo de su padre, mientras ella daba entrevistas por televisión y aseguraba que el último deseo del intérprete Amar y Querer habría sido que ella iniciara su carrera como cantante.

José José falleció el pasado 28 de septiembre

Fue justo por estas declaraciones que en una entrevista reciente, José Joel recriminó a su hermana por haber hablado de sus deseos de convertirse en cantante, incluso el mismo día en el que partió el legendario intérprete. “Nos enteramos que la muerte de mi papá la querían utilizar como trampolín para que la niña cantara, lo cual se me hace una falta de respeto impresionante”, dijo el también actor a los micrófonos de El Gordo y la Flaca (Univison) visiblemente molesto.

José Joel se mostró molesto por los dichos de su hermana menor

Recordemos que aquel 28 de septiembre, día en el que el cantante partió de este mundo, Sarita concedió una serie de entrevistas a diversos medios de comunicación en las que reveló que supuestamente José José le habría pedido que no abandonara su carrera artística. “Me agarró la mano y me dijo que le prometiera que yo iba a hacer mi carrera”, dijo en una entrevista con Univision al ser cuestionada por la última conversación que tuvo con su padre.

El único hijo varón de José José no pudo ocultar su molestia al recordar las palabras de su hermana menor durante esa charla, cuando además en esos momentos ella había cortado cualquier tipo de comunicación con sus hermanos, que vía los medios de comunicación le rogaban los dejara despedirse de su papá. “Sale Sarita a decir: ‘el último aliento de mi papá es triunfa y canta’, cosas que dices… no se vale”, dijo.

Los hijos de José José se han visto enfrentados tras su muerte

Sin embargo, José Joel no se deja nublar por el enojo y la molestia, pues supo reconocer que, durante los días siguientes a la muerte de su padre, fue el esposo de su hermana menor, Yimmy Ortiz, quien los recibió con educación e incluso se disculpó por el incómodo momento que enfrentaban en ese momento como hermanos.

“Él si se veía consternado, estaba muy nervioso, le temblaba todo… fue el único, de toda la gente con la que nos topamos allá que si nos dijo ‘lo siento mucho, esto que hicimos, no se hace’”, dijo José Joel, agradeciendo a Yimmy por la atención que tuvo para con él, su hermana y Laura Núñez, exmánager del cantante; quienes no descansaron hasta poder cumplir uno de los últimos deseos de José José que era ser sepultado junto a los restos de su madre en México.