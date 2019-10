Inger Mendoza rompe el silencio sobre su separación con Nacho

Nacho e Inger Mendoza están en la mira de todos, luego de que hace unos días e intérprete de origen venezolano diera a conocer a través de un video que ambos habían tomado la decisión de separarse. Aunque sus vidas llevarán caminos separados, tanto Miguel Ignacio Mendoza, nombre completo del cantante, como su ahora expareja, han dejado ver que para ellos lo más importante siempre serán sus tres hijos: Santiago, Miguel y Matías. A unos días del video de Nacho, ahora ha sido Inger quien ha compartido en un mensaje su sentir sobre la situación que viven.

Con esta foto, Inger acompañó su emotiva publicación

“Gracias por todos sus mensajes de apoyo. Sé que no es fácil de entender, pero de verdad estamos bien, estoy bien”, se lee al inicio del texto compartido por Inger, el cual tiene una linda imagen de ella con sus hijos. “Todo siempre ha estado en manos de Dios y en sus manos nada malo puede pasar”.

Nacho e Inger coinciden en que lo más importante para ellos son sus hijos

La madre de tres indicó que era imposible no tener sentimientos de gran melancolía, pero que su fe la estaba manteniendo en pie. “Es inevitable sentir tristeza porque es una etapa que llega a su final”.

“Hay días buenos y otros no tan buenos, pero el camino sigue y seguimos transitándolo con la seguridad de saber que los planes del Creador siempre son mejores que los nuestros (aunque pataleamos y hagamos un poquito de berrinche antes de acatar su voluntad)”, añadió.

Inger –quien hace años formó parte de las bailarinas de Chino y Nacho—agradeció a sus seguidores por el amor que le han mostrado en los últimos días. “No he podido leer todos los mensajes, pero les agradezco enormemente la solidaridad, las oraciones, los consejos y los buenos deseos. No deja de conmoverme tanto cariño. Gracias, de corazón, gracias”.

Inger tiene en sus tres hijos el apoyo más grande para enfrentar esta situación

Y esto fue lo que dijo Nacho hace días

Por su parte, Nacho publicó el pasado fin de semana un video en el que aparece al lado de Inger y de sus hijos. En dicho material, el intérprete de Báilame explicó lo que estaban viviendo juntos como familia. “No sentimos la responsabilidad de notificarle a nadie sobre nuestra relación. Seguimos siendo una familia, esto va más allá de una conexión como pareja, esto se trata de unión. Somos una familia porque nos amamos, nos respetamos y no practicamos la violencia”, expresó.

Destacó que esa decisión no tuvo nada que ver con infidelidades. “Les pedimos respeto porque esto no es problema de nadie. Gracias a las personas que nos quieren. Seguimos siendo una familia y lo seremos para toda la vida, aunque Inger y yo hayamos tomado otra decisión”, dijo el cantante. “Nosotros no somos pareja, pero nos vamos a amar siempre. Dejen de echarle la culpa a alguien, nadie tiene que ver con esta separación”.