Lili Estefan sobre el padre de sus hijos: ‘Yo lo quiero mucho, a pesar de todo lo que ha pasado’

A dos años de anunciar su ruptura con el que fuera su esposo por 25 años, la vida de Lili Estefan es otra. La presentadora de raíces cubanas ha llegado hasta donde nunca lo imaginó: Hollywood. Aunque se trató de una pequeña participación en la película Zombieland: Double Tap, esto representó para ella un gran paso en su carrera y es que, a sus 52 años, ella pensaba que todo estaba escrito, tanto en su vida personal como en lo profesional, pero de pronto, el destino le dio unos giros inesperados.

En entrevista con MezcalTV, la conductora de El Gordo y la Flaca habló de lo que representó para ella alcanzar este ‘sueño hollywoodense’. “Uno va tanto al cine, desde que uno es niño y uno ve personajes increíbles y verte al lado de ellos trabajando, es súper memorable para el resto de mi vida”.

Al parecer, este nuevo horizonte la dejó fascinada y no descartó que en un futuro llegue a sus manos un buen personaje. “Ojalá me toque más (cine). Hacer la película completa, ser la protagonista de una película, ¿por qué no? Estrella de Hollywood. (Aún) Me falta Broadway, subirme al escenario y hacer algo en Broadway”.

“Hay muchas cosas que de verdad se pueden hacer, señores. Todo es alcanzable en la vida hasta lo que menos te imaginas”, agregó Lili. “Hollywood, ya puedo decir, ¡está doblando la esquina! Qué emoción”.

Curiosamente, para Lili los mejores momentos de su trayectoria profesional, empezaron a llegar justo después de que se había separado de Lorenzo Luaces, con quien estuvo casada por más de 20 años y procreó dos hijos, Lorenzo Jr. y Lina Teresa.

En abril de 2018, Lili ganó un Emmy y lo dedicó a sus hijos

“El día que yo siento que he tenido mi momento mas bajo en mi vida personal, tuve mi momento más alto en mi carrera… y fue cuando me gané un Emmy”, confesó.

Haciendo un recuento de cómo han sido estos dos últimos años—desde que dio a conocer su situación sentimental—Lili dejó ver que no han ido nada mal. “Esta película ha sido parte de estos dos últimos años, entrevistando a Michelle Obama, animando un Premio Lo Nuestro… Me han tocado hacer las cosas que jamás pensé que iba a hacer. Cosas que ya están medio descartas y de pronto, ¡empieza el show!”

En noviembre del año pasado, Lili Estefan entrevistó a Michelle Obama

Lili también habló sobre as enseñanzas que le dejó su separación. “De lo que más he aprendido es que no hay víctimas, tienes que mirar la parte positiva siempre, nunca puedes engancharte en eso último que paso, en lo negativo”, indicó. “Creo que tienes que mirar lo positivo y así veo al padre de mis hijos, trato de buscar la parte positiva en todo lo que nosotros hemos construido y hemos hecho, que parece que está destruido, pero por alguna razón yo quiero pensar que no”.

En septiembre de 2017, en la emisión de El Gordo y la Flaca, Lili Estefan anunció su separación de Lorenzo Luaces

La presentadora de Univision también habló de lo importante que han sido sus amigas en ese proceso, pues sin ellas, todo hubiera sido más complicado.

Lili con Gloria Estefan, Thalía y Dee Hilfiger

¿Una reconciliación en puerta?

Nada está definido aún en la historia de Lili y Lorenzo, y de eso habló ‘La Flaca’. “No lo sé… Descarté la oportunidad de Hollywood y llegó… Nunca quiero decir ‘jamás’. Yo quiero mucho al padre de mis hijos a pesar de todo lo que ha pasado y lo que está pasando”.

Sobre su matrimonio, Lili lo describió con un poco de humor. “Tuvimos 25 años perfectos, tuvimos cosas que puedo decir a nivel cómico, nos casamos en un ciclón y nos sepamos después de un ciclón, muy irónico lo que me ha pasado. Pero yo sigo adelante, con mucha fe”.