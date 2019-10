La numerosa familia de Ricky Martin y Jwan Yosef con sus tres hijos y el bebé que viene en camino

Este 2019 sí que ha sido un año de grandes vivencias familiares para Ricky Martin y Jwan Yosef. El cantante y el artista plástico forman una de las parejas más sólidas del medio, además de tener un hogar lleno de alegría entre cantos y juegos con los mellizos Matteo y Valentino, la pequeña Lucía de unos meses de edad, además del nuevo bebé que viene en camino.

VER GALERÍA

Ricky Martin con Jwan Yosef y los pequeños Matteo y Valentino

Sí, así como lo lees… y es que, a finales de septiembre, durante el discurso que brindó en la 23rd Annual National Dinner de Human Rights Campaing en Washington, D.C., el puertorriqueño compartió que él y Jwan estaban en la espera de un bebé. En sus palabras de agradecimiento por haber sido reconocido por su lucha en pro de los derechos de la comunidad LGBTQ alrededor del mundo, el intérprete de La Mordidita se refirió a su familia. "Jwan, te amo. Mis gemelos bellos Valetino y Matteo, los amo con todo mi corazón. Ustedes son mi fuerza, me inspiran todos los días para hacer lo que estoy haciendo", dijo.

Loading the player...

RELACIONADO: Conoce a la amorosa suegra de Ricky Martin que lo tiene cautivado

“Lucía, mi niña, no está aquí con nosotros, se quedó en casa con la abuela, es la luz de mi vida”. Al parecer, el cantante no contuvo la emoción, y compartió con el mundo entero la feliz noticia de la próxima visita de la cigüeña. “Y, por cierto, ¡estamos embarazados! ¡Estamos esperando un bebé! Me encantan las familias grandes", concluyó.

En unos meses, Lucía dejará de ser la bebé de la casa y recibirá a su nuevo hermanito o hermanita

RELACIONADO: Ricky Martin es el papá más amoroso del mundo con sus tres hijos

Ricky Martin se convirtió en padre por primera vez en 2008, cuando dio a conocer que por medio de un vientre subrogado se había convertido en padre de los mellizos Matteo y Valentino. Diez años después, el cantante compartió en sus redes sociales que él y su esposo –con quien se casó en 2018—habían recibido a la pequeña Lucía, de quien en agosto pasado conocimos su linda carita. Ahora, el hogar de los Martin Yosef se prepara para recibir a su cuarto bebé, ¡felicidades!