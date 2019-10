El tierno mensaje de Natalia Jiménez a su hija: ‘No puedo creer lo mucho que me has cambiado la vida’

Desde la llegada de su primera hija, Natalia Jiménez se ha dedicado a tiempo completo a la crianza de Alessandra, quien la tiene loca de amor. La cantante española se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida como madre, ya que varios cambios radicales han tomado protagonismo en su rol como mamá. Aunque la intérprete de Creo en mi ha sido muy hermética con su vida privada, desde el nacimiento de su bebé se ha ido abriendo de a pocos al mostrar detalles de su vida familiar.

Con esta foto, Natalia Jiménez celebró el cumpleaños número tres de su hija Alessandra

Recientemente, la artista derritió a sus seguidores con una tierna imagen de su hija acompañada por unas dulces palabras con motivo del cumpleaños número tres de la pequeña Alessandra.

“Felicidades a mi niña linda. Te quiero mi reina preciosa! 3 añitos ya. No puedo creer lo mucho que me has cambiado la vida. Cuando seas mayor te lo explicaré que me hiciste muy fuerte, fuerte de verdad”, expresó.

Natalia Jiménez siempre busca tiempo para compartir con su hija

Y es que la llegada de Alessandra ha provocado un impacto positivo en la española y su mundo gira en torno a buenos momentos. En la instantánea compartida por Jiménez, se aprecia de lo bella y grande que está su primogénita.

Asimismo, Natalia enfatizó en su mensaje que su hija es su motor primordial para seguir luchando por sus sueños y salir adelante. “Te amo hija mía, y espero siempre verte con esta sonrisa, ya que por ella me levanto a luchar todos los días”, recalcó.

Natalia Jiménez se encuentra plena como mamá de la pequeña Alessandra

Ese es el gesto que llena de luz las vidas de Natalia Jiménez y su esposo, Daniel Trueba, y la foto es una de las pocas imágenes que la cantante ha compartido del amor de su vida.

Anunció su llegada

Natalia y su esposo anunciaron que esperaban a su primer bebé en abril de 2016. Luego, la artista gritó a los cuatro vientos el nacimiento de la bebé al colgar una foto de sus guantes tejidos sobre una manta de algodón: “Es una niña, bienvenida al mundo, Alessandra”, escribió. La pareja se casó en 2015, con una ceremonia íntima en Miami, Florida.