Alejandra Espinoza cambia de look y sorprende al aparecer con una larga cabellera

Hace unos meses, Alejandra Espinoza sorprendió a todos sus seguidores al someterse a un drástico cambio de look, al pasar de lucir una ondulada cabellera a llevarla muy cortita. Este cambio de imagen fue parte de su transformación para interpretar el personaje de la Dra. Aristimuño en la nueva versión de la telenovela ‘Rubí’. Justo cuando nos habíamos acostumbrado a su nuevo corte de pelo, la presentadora volvió a sorprender al lucir nuevamente una larga cabellera.

A través de sus redes sociales, la guapa mexicana compartió unas fotografías del look que utilizó el pasado domingo durante la emisión de La Reina de la Canción (Univision) de la que es presentadora. Espinoza lució de lo más hermosa y sexy en un increíble conjunto de top y falda holográfico y unas largas botas a tono. Sin embargo, fue su peinado lo que más llamó la atención de sus seguidores, pues la también actriz llevó una larga cola de cabello con la que se veía guapísima.

“En ocasiones el cabello me crece”, escribió ‘Ale’ junto a las fotografías en las que presumió su impactante cambio de look. Los seguidores de la estrella de Univision reaccionaron sorprendidos, destacando siempre lo bien que Espinoza luce sea cual sea el look que haya decidido llevar. Amigas de la presentadora como Aleyda Ortiz le dejaron lindos mensajes: “Tan hermosa”, escribió la exreina de belleza.

Los últimos meses han sido de muchos cambios para Alejandra, quien ha tenido que dividir su vida entre Miami, Los Ángeles y la Ciudad de México debido a sus diferentes compromisos laborales. Sin embargo, fueron los cambios de look los que más han sido evidentes en la presentadora, sobre todo el que hizo para su personaje en ‘Rubí’, pues no sólo significó el siguiente paso en su naciente carrera como actriz, sino que además lo hizo pensando en la ocasión en la que su hermana fue diagnosticada con cáncer.

“Cuando decidí cortármelo pensé mucho en mi hermana”, dijo Alejandra en entrevista con People en Español. “Ella no se lo cortó por gusto si no por necesidad y para mí en ningún segundo dejó de ser igual de hermosa y femenina, así que cuando tomé la decisión de hacerlo ella fue mi guía”, explicó.