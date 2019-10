William Levy y Elizabeth Gutiérrez celebran el debut de Lili Estefan en el cine

Para Lili Estefan, las últimas semanas han sido un torbellino de emociones. La presentadora de El Gordo y la Flaca está más que feliz por el estreno de Zombieland: Double Tap, proyecto de Hollywood en el que tiene una pequeña –pero muy divertida—participación. Hace una semana, la presentadora acudió al estreno de la película en Los Ángeles, y al lado de sus hijos disfrutó de esta grata experiencia. A su regreso a Miami, las celebraciones por sus logros continúan y amigos suyos como William Levy y Elizabeth Gutiérrez se han acercado a ella para felicitarla.

¡Cuidado con los zombis! Lili Estefan con su hija Lina y los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Hace unos días, Lili Estefan acudió a una proyección privada de la segunda parte de Zombieland, en la que participa, y en el evento se encontró a la famosa parejita. En sus redes sociales, Lili compartió varias fotos con los actores, además de unas más con su hija Lina.

William Levy posó junto a ‘La Flaca’ y su guapa hija Lina Teresa

“Disfrutando junto a mis queridos William Levy y Elizabeth Gutiérrez del estreno de Zombieland, riéndonos como locos de mi cameo en la película ¡porque sale al final final final!”, escribió la conductora de televisión, quien también les manifestó su agradecimiento por estar a su lado. “¡Gracias a los dos por apoyarme siempre! Los quiero”.

Lili la pasó increíble junto a la pareja de actores y su inseparable hermano Juan Emilio Estefan

En las imágenes se aprecia a ‘La Flaca’ de lo más divertida con sus amigos, quienes en contadas ocasiones se dejan ver en eventos como este, pero por tratarse de su gran amiga, William y Elizabeth hicieron una excepción y la acompañaron en una noche tan importante.

En dicha proyección privada para amigos y familiares también estuvieron los compañeros de El Gordo y la Flaca, como Raúl de Molina, Jomari Goyso y Clarissa Molina, quienes estaban contentísimos por el éxito de ‘La Flaca’ en la pantalla grande.

La gran amistad entre Lili Estefan y William Levy

Entre William Levy y Lili Estefan hay una gran amistad desde hace años, y en más de una ocasión ha quedado claro que en las buenas y en las malas siempre se están apoyando. De hecho, hace unos meses, ‘la Flaca’ salió a la defensa del actor de origen cubano. A mediados de este año, se corrió el rumor de que el protagonista de novelas como La Tempestad (2013) estaría enfrentando una severa crisis económica, algo que Lili negó e incluso, contó una anécdota, con la que hizo ver que la situación financiera de William no corría ningún peligro.

La presentadora –quien también es de raíces cubanas—recordó en plena emisión de El Gordo y la Flaca que coincidió con William en uno de los lugares más exclusivos de Miami y habló sobre su comportamiento, el cual distó mucho de una persona en aprietos económicos.

Esta es la imagen que Lili compartió de aquel encuentro con William Levy en Miami

"Acabo de verlo recientemente. Posteé una foto con él que nos encontramos y recuerdo que llegó la cuenta y era tanto que yo traté de pagar", dijo Lili. La conductora aseguró que William se portó como todo un caballero y no la dejó pagar la cuenta. “Me dijo que no. No lucía para nada como si le fuera mal", añadió.