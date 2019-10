Michelle Renaud revela que Danilo Carrera y su exesposo mantienen una relación cordial

Tras haber confirmado su relación con Danilo Carrera, Michelle Renaud se vio envuelta en un torbellino de rumores y de información que no solo la involucraba a ella y a su pareja, también a Josué Alvarado, exesposo de la actriz y padre de su hijo Marcelo. Y es que luego de que Michelle gritara su amor por el actor ecuatoriano, todo el mundo la cuestionaba sobre los términos en los que había quedado su relación con su ahora exmarido y sobre si su romance con Danilo había sido la causa de su separación. Pues bien, las incógnitas han quedado resultas de boca de la protagonista de la telenovela La Reina Soy Yo (Univision).

Michelle y Danilo comenzaron una relación en febrero de este año

De una forma muy sincera, Michelle habló de la buena relación que mantiene con Josué a la fecha e incluso reveló que tanto él como Danilo ya se conocieron e incluso mantienen una convivencia cordial. “Nos llevamos muy bien y tengo que decir que los cuatro, los cuatro me refiero mi bebé, Danilo, Pipo (Josué) y yo nos llevamos superbien y yo lo valoro muchísimo porque veo como mi hijo se emociona de ver a su papá, lo ama profundamente y sí es bonito”, dijo la actriz en una entrevista con el programa Con Permiso (Unicable).

Para Michelle, su hijo Marcelo es su prioridad

A pesar de que actualmente la relación es buena entre todos, Michelle Renaud confesó que al inicio, Josué se mostraba renuente a conocer al nuevo novio de su exesposa. “Pipo obviamente al principio no tenía muchas ganas de conocer a Danilo, sí sabía, respeta, todo perfecto, cuando fui a Ecuador Pipo cuidó a mi hijo, sabe perfecto, pero era como de ‘no me lo pongas enfrente’ y un día la vida se lo puso enfrente y después llegó Pipo y me dijo: ‘es que Danilo me cae muy bien, es buena onda”, reveló la hermosa actriz.

Además, la protagonista de telenovelas reveló que Marcelo ha aceptado muy bien su relación con Danilo e incluso no tiene ningún conflicto en convivir con su papá y el novio de su mamá. “Luego hacemos videollamadas, está mi hijo con su papá y se emociona (y dice) ‘Danilo’ y Danilo se pone a hablar y ya Danilo así como ¿qué onda Pipo?”, relató Renaud.

Josué y Michelle tienen una buena relación

Finalmente, Michelle destacó que tanto Danilo como Josué, son conscientes del lugar que cada uno ocupa en su vida y de que ante todo, la prioridad siempre será su hijo. “En realidad los dos tienen como muy consciente que si Danilo y yo funcionamos para toda la vida, las dos relaciones son para toda la vida, tenemos que vernos siempre y yo si no quisiera nunca poner a mi hijo en esto de ‘¿oye a quién invitas: a tu papá o a mí?’ Jamás. La mamá va a estar en todo, el papá va a estar en todo, entonces creo que sí es superimportante que Marcelo vea una relación bonita”, dijo.