Dayanara Torres envía un contundente mensaje sobre la prevención del cáncer en la piel

Sin duda alguna, Dayanara Torres ha demostrado tener una fortaleza inquebrantable durante los meses que ha enfrentado el cáncer de piel que le fue diagnosticado a principios de este año. Además, la bella puertorriqueña se ha convertido en una vocera que quiere llevar a todos los rincones del mundo el mensaje sobre la importancia de la prevención y detección a tiempo de esta enfermedad.

Dayanara se encuentra en la recta final de su tratamiento contra el cáncer

En medio de su doceava sesión de radioterapia con la que hace frente a su enfermedad, y encaminándose a la recta final de su tratamiento, la exreina de belleza compartió un mensaje en el que destacó la importancia de estar siempre pendientes de nuestra salud y de los cambios o alteraciones que podamos detectar en nuestro cuerpo. “Jamás pensé escuchar esas palabras tan terribles: ‘tienes cáncer melanoma etapa tres’. Y cómo me ha cambiado la vida. Igual que muchos, yo estaba ignorante a todo esto. Pensaba que con el cáncer de piel solo te remueven el área y sigues caminando”, compartió.

Dayanara explicó cómo es que se comporta este tipo de cáncer una vez que se ha desarrollado dentro de tu cuerpo y habló de la importancia de la detección a buen tiempo. “Que gran lección he recibido, el cáncer de piel corre por todo tu cuerpo a través de tu sistema linfático y se estaciona donde quiera, en cualquier órgano o área de tu cuerpo, ojos, uñas, cuero cabelludo”, dijo. “Miren su cuerpo, si tienen dudas sobre un nuevo lunar o algún otro q cambia en tamaño, color, con superficie, ve a tu doctor. Detección temprana es clave”.

La exjueza de Mira Quien Baila All Stars (Univision) se sinceró y de una forma muy transparente habló sobre su caso y de cómo ha sido el proceso que ella misma ha enfrentado. "Hoy lo vivo yo con todo el dolor, la incertidumbre y los efectos secundarios que me agotan el cuerpo, me dejan en fatiga y un grave dolor que es constante en mi espalda. No vivan en duda... hagan cita con su doctor. ¡Por Favor!”, insistió la bella boricua.

La actriz se ha mostrado siempre muy positiva a lo largo de su tratamiento

Para finalizar su mensaje, Dayanara Torres agradeció a todos aquellos que han estado a su lado durante estos duros momentos. Como siempre, la también actriz mostró su gratitud con su mamá, la señora Luz Delgado, así como a sus amigas, quienes viajaron desde otras ciudades para acompañarla en su doceava sesión de su tratamiento contra el cáncer, en la que por cierto, siempre se mostró con una sonrisa.