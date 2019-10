Lili Estefan relata el accidente que sufrió durante su debut en Hollywood

Para la mayoría de las celebridades latinas, Hollywood es el destino más atractivo y ambicioso de sus carreras. Llegar a la meca del cine es una tarea titánica, pero no imposible, que está llena de muchos retos profesionales. Lili Estefan se ha convertido en una de las pocas mujeres que se pueden dar el lujo de ostentar dicho logro, ya que forma parte del elenco de la película Zombieland: Double Tap, junto a actores de la talla de Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Rosario Dawson, entre otros.

Lili Estefan hizo si debut en Hollywood con la película Zombielanda: Double Tap

Hace poco, "La Flaca" publicó una fotografía en sus redes sociales e invitó a todos sus seguidores al estreno de la película que llegará a todos los cines el próximo 18 de octubre. "Sopresa grabé un cameo en la película Zombieland y me divertí mucho en el set", reveló entusiasmada.

Como nos quedamos con las ganas de saber más detalles sobre su debut cinematográfico, HOLA! USA tuvo la oportunidad de conversar con Lili acerca de esta grata experiencia que la tiene fascinada. En la entrevista, nos habló sobre cómo se dio la propuesta actoral y nos soprendió con una increíble anécdota que nos dejó con la boca abierta.

"Esta aventura empezó a comienzos de febrero de este año, de momento suena el teléfono y era de aquí de Univision, me estaban diciendo que Sony Pictures había llamado pidiéndome para una película, por supuesto que pensé que era un chiste y al final sí. El hecho que hayan llamado a esta cubanita, guajirita, de Santiago de Cuba, que termine haciendo esto, yo creo que les abro las puertas a mucho de ustedes que me están viendo allá afuera que se den cuenta que Hollywood no es inalcanzable, Hollywood está ahí para nosotros", nos reveló.

Sin embargo, el momento de la entrevista que nos dejó impresionados fue cuando Lili nos relató que tuvo un fuerte accidente durante las grabaciones y que le costó, literalmente, sangre, sudor y lágrimas. "Tuve un accidente, osea de partida de quijada, nariz, frente. La película termina con una escena en la que tienen que romperme algo en la cabeza y eso tienen que prepararlo... hay que cortarlo y el chico que prepara todos los props y todo por alguna razón ese no estaba cortado.[..]"

A pesar de todo y como toda una heroina, Lili decidió terminar su escena e increíblemente se recompuso del terrible golpe recibido en frente de todos. "Cuando me dan el tanganazo que me dieron en la cabeza, caigo al piso y empiezo a sangrar y estoy así tirada y este actor famosísimo se ataca me mira y me dice: 'estás sangrando', todo el mundo sabía que la cosa iba en serio. Me llevaron a la enfermería y me curaron, me pusieron unos puntos transparentes y regresé a hacer mis escenas. Me negué a que hicieron mis partes y la hice".

Definitivamente, Lili Estefan es una guerrera y digna de admiración por saber sobreponerse ante un hecho que pudo haber frustrado su paso por Hollywood. "Fue un debut heroico", concluyó orgullosa.