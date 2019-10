Aislinn Derbez comparte lo complejo que fue viajar con su familia al completo

En medio del estreno de la serie De Viaje con los Derbez (Amazon Prime Video), sus protagonistas han hecho grandes confesiones. La hija mayor de Eugenio Derbez, Aislinn Derbez compartió que la grabación de la serie documental del viaje de su familia por Marruecos llegó justo cuando su matrimonio no atravesaba por la mejor de sus etapas. En una publicación en sus redes sociales, la actriz de películas como A la Mala, contó a sus seguidores otra de las cosas más difíciles que vivió durante el viaje, al lado de su esposo Mauricio Ochmann y la hija de ambos, Kailani.

La actriz contó que una de las cosas más complicadas fue que Kailani no pudo dormir bien durante el viaje

“Sentimientos encontrados por este proyecto… por un lado fue algo muy especial estar todos juntos por primera vez en un lugar tan extravagante y definitivamente hubo experiencias inolvidables y tenerlo documentado para siempre de recuerdo esta increíble”, escribió la hija mayor de Eugenio Derbez.

La actriz contó que 'Kai' dormí unas pocas horas y que esta situación también afectó a otros miembros de su familia

La actriz de 32 años abrió su corazón y contó que jamás imaginó que a su pequeña Kailani –quien en ese entonces tenía 10 meses de edad—le costaría tanto trabajo adaptarse al horario de Marruecos y poder conciliar el sueño. Este factor fue crucial durante el viaje de los Derbez, pues no solo lo padecieron los padres de la niña, sino que también Eugenio y Alessandra. “Por otro lado para mí (y para Mau) (Mauricio Ochmann) fue una especie de pesadilla (¡y eso que yo amo viajar!)”.

“Para empezar nunca nos imaginamos que Kai no dormiría en las noches y no hubo una sola noche de todo el mes que yo durmiera más de tres o cuatro horas”, añadió. También se refirió al estrés que le generó tener los reflectores todo el tiempo. “Tener cámaras constantemente grabando mientras yo me sentía en crisis no fue muy agradable que digamos”.

Juntos las 24 horas

Además de los problemas para dormir y de los horarios de grabación, Aislinn contó que tuvo que manejar una situación más: la convivencia diaria con su familia, algo a lo que no estaba acostumbrada desde hace tiempo. “Regresar a esa dinámica familiar antigua y combinarla con mi dinámica familiar actual (con Mau y Kai) ¡por un mes! pues tampoco es cualquier cosa”, confesó. “Uno generalmente lucha por cambiar antiguos patrones que ya no nos funcionan y regresar a una situación como esta fue una prueba fuerte”.

Para Aislinn, convivir todos los días con sus seres queridos, no fue nada sencillo

A pesar de esas complicaciones, Aislinn reconoce que fue un viaje increíble, pues fue la primera vez que viajaba con la familia al completo; con su papá Eugenio Derbez y la esposa de este, Alessandra Rosaldo y la pequeña Aitana, además de sus hermanos Vadhir y José Eduardo Derbez.