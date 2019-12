©@alecapetilloga Alejandra y Ana Paula, guapísimas en el estreno de Chicagon

Tras el estreno del musical producido por Morris Gilbert, las estrellas de la obra se dirigieron a la prensa ahí convocada. Bibi habló sobre el momento en el que se decidió por audicionar para el personaje de Velma Kelly. “El arte, no todos los proyectos han tenido esa característica siempre y éste era un sueño, apenas supe que había la más mínima posibilidad de ser candidata me dije ‘voy con todo’”, dijo en unas declaraciones a los medios recogidas por el periódico El Universal.

¿Y por qué estuvo tanto tiempo lejos de los escenarios?

En un reciente encuentro con la prensa, con motivo del estreno de Chicago, los medios le preguntaron a la actriz sobre su alejamiento de la pantalla chica, y Biby respondió que para ella su familia es prioridad y que poco a poco ha ido aprendiendo a hacer un balance, sobre todo con los más pequeños, Daniel y Manuel.

©@bibygaytan Eduardo y Biby son los orgullosos padres de cinco hijos: Eduardo Jr., Alejandra, Ana Paula, Daniel y Manuel

“Porque tengo muchos hijos”, expresó entre risas. Un reportero le dijo “Pero, ¿ya están grandes no?”, a lo que ella respondió: “No, tengo unos bebés de cinco años todavía pequeñitos, entonces trato de compaginar ambas cosas y no siempre se puede”.

Hace unas semanas, en entrevista con Ventaneando (TV Azteca) el marido de la actriz, Eduardo Capetillo, habló sobre el regreso de su esposa a los reflectores. “Se me hace un nudo en la garganta, pero en los ensayos cuando yo la veía bailar All That Jazz y cuando la veo cantar… ¡me derrito!”, dijo.